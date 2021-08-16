Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Genel Sekreteri: "Taliban'ın Afganistan'ı kontrol altına alması endişelendiriyor"

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas, Taliban'ın Afganistan'ı kontrol altına almasından endişelendiklerini belirtti.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas, Taliban'ın Afganistan'ı kontrol altına almasından endişelendiklerini belirtti.

KGAÖ Genel Sekreteri Zas, Afganistan'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tacikistan-Afganistan sınırındaki durumu takip ettiklerine dikkati çeken Zas, "Taliban'ın, başkent Kabil ve devlet sınırı dahil Afganistan'ın büyük bölümünü kontrol altına alması ve ülkedeki iktidarın fiilen değişmesi, KGAÖ'nün Orta Asya bölgesindeki durumunu ciddi şekilde etkiliyor ve endişelendiriyor." ifadesini kullandı.

KGAÖ üye ülkelerinin güvenliğinin sağlanmasını amaçladıklarını vurgulayan Zas, "Durumun kötüleşmesi ve Tacikistan'ın güvenliğine tehdidin oluşması durumunda, örgütün tüzüğü doğrultusunda, müttefike desteğin verilmesi konusunda gerekli önlemler alınacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tacikistan Savunma Bakanı Şerali Mirzo ile telefonda görüştüklerini aktaran Zas, Tacikistan Silahlı Kuvvetlerinin sınırdaki durumu kontrol altında tuttuğunu kaydetti.

KGAÖ'nün Tacikistan-Afganistan sınırında tatbikat düzenleyeceği bilgisini paylaşan Zas, Eylül'de Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleşecek KGAÖ Güvenlik Konseyi toplantısında Afganistan'daki durumun ele alınacağını bildirdi.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşmada, yabancı güçlere saldırmaması öngörülen Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmedi.

Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu