Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü genel sekreterleri Bişkek'te toplandı - BİŞKEK

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Dönem Başkanı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, KGAÖ'nün politik, askeri, finansal ve ideolojik alanlarda uzun vadeli iş birliğine ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, KGAÖ Kırgızistan Genel Sekreteri Damir Saginbayev'in ev sahipliğinde "KGAÖ Genel Sekreterleri Komite Toplantısı" yapıldı ve Ceenbekov da örgüte üye genel sekreterleri kabul etti.

Kabulde konuşan Ceenbekov, KGAÖ'ye üye ülkelerin devlet başkanları arasında mevcut tehlikeler hakkında tam bir görüş birliği bulunduğunu, güvenliği güçlendirmek için de birlikte çalıştıklarını söyledi.

Terör ve aşırılığın ülkeler için tehdit oluşturduğuna işaret eden Ceenbekov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belirli güçlerin terörizmi körüklediğinin farkındayız. Militanlar, KGAÖ'nün etrafındaki ülkelere yönlendiriliyor. Bugün Afganistan toprakları bölgedeki durumu sarsmak için yıkıcı güçlerin en önemli noktası. Bu ülkede terör eylemleri ve uyuşturucu üretimi devam ediyor."

Ceenbekov, Tacik-Afgan sınırının güçlendirilmesiyle ilgili anlaşmaların uygulanmasının önemine işaret ederek "Terörizmle mücadelede etkili sonuçlar ancak iş birliği yapılarak sağlanabilir. Örgütün politik, askeri, finansal ve ideolojik alanlarda uzun vadeli iş birliğine ihtiyacı var." dedi.

Görüşmeye Ermenistan Genel Sekreteri Armen Grigoryan, Belarus Genel Sekreteri Stanislav Zas, Kazakistan Genel Sekreteri Kalmuhanbet Kasımov, Rusya Genel Sekreteri Nikolay Patruşev, Tacikistan Genel Sekreteri Mahmadali Vatanzade ve KGAÖ'nün geçici Genel Sekreteri Valeriy Semerikov da katıldı.

Tacik-Afgan sınırına yönelik karar taslağı görüşüldü

Kırgızistan'ın dönem başkanlığı yaptığı ve KGAÖ Liderler Zirvesi'ne hazırlık kapsamında bir araya gelen örgütün genel sekreterleri, heyetler arası görüşme yaptı.

Basına kapalı görüşmede, özellikle örgüt üyesi ülkelere yönelik tehditlere karşı ortak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Tacik-Afgan sınırındaki durumun masaya yatırıldığı görüşmenin sonunda, üye ülke liderlerinin onayına sunulması beklenen "Tacik-Afgan Sınırında Gerginliği Azaltmaya Yönelik Ek Önlemler Listesi" hakkında karar taslağı kabul edildi.

KGAÖ üye ülke liderlerinin kasımın sonunda Bişkek'te toplanması planlanıyor.

Kaynak: AA