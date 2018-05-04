Koleksiyonunda 3. Mehmed'in İlaç Havanı Var

Samsun'un Bafra ilçesinde ikamet eden bir antikacı, Osmanlı padişahlarından 3. Mehmed'e ait olduğu belirtilen ilaç havanına sahip.

Antika eşyalara ilgi duyan Hayrullah Yılmaz, pek çok eşya biriktirince 8 yıl önce antikacı dükkanı açtı.

Yılmaz'ın elindeki eşyalardan biri de Osmanlı padişahı 3'üncü Mehmed'e ait olduğu belirtilen ilaç havanı.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elindeki eserlerden ön önemlisinin antika bir ilaç havanı olduğunu söyledi.

Havanın üzerinde bulunan yazılardan Osmanlı padişahlarından 3. Mehmed'e ait olduğunun belirlendiğini anlatan Yılmaz, "Tunçtan yapılmış havanın padişahımızın şahsına ait olduğunu düşünüyoruz. Çünkü üzerinde 'Sahibi Mehmethan' şeklinde bir yazı var. Ayrıca havanın üzerinde Adli mahlasıyla yazılmış bir beyit de bulunuyor." diye konuştu.

Havanı balık avlarken ağlarına takılan bir balıkçıdan aldığını belirten Yılmaz, daha sonra müzeye götürüp kendi envanterine kaydettirdiğini ifade etti.

Yılmaz, kendisini İstanbul'dan bir müzayede şirketinin aradığını dile getirerek, "Müzayede ile satılmasını teklif ettiler. Bu konuda henüz karar vermedim." diye konuştu.