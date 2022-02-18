Koleksiyonerin evinde 375 parça tarihi eser ele geçirildi - Haberler
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Koleksiyonerin evinde 375 parça tarihi eser ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı, Burhan Ceyhan - Güncel
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Koleksiyonerin evinde 375 parça tarihi eser ele geçirildi

AYDIN'ın Didim ilçesinde, koleksiyoner belgesi olan S.A.'nın evine düzenlenen operasyonda, toplam 375 parça tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirildi.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, koleksiyoner belgesi olan S.A.'nın evine düzenlenen operasyonda, toplam 375 parça tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirildi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Didim Milet Müze Müdürlüğü'ne kayıtlı koleksiyoner S.A.'nın Efeler Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda tarihi eser niteliğinde 313 sikke, farklı boyutlarda tarihi eser niteliğinde 6 metal obje, pişmiş topraktan yapılmış farklı boyutlarda 56 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. S.A., '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., serbest bırakıldı.


Koleksiyonerin evinde 375 parça tarihi eser ele geçirildi

Koleksiyonerin evinde 375 parça tarihi eser ele geçirildi

Koleksiyonerin evinde 375 parça tarihi eser ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Hisarcık, Didim, Güncel, Haberler

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