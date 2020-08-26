"Koleksiyoner berber" şanslı müşterilerini ney eşliğinde tıraş ediyor
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"Koleksiyoner berber" şanslı müşterilerini ney eşliğinde tıraş ediyor

Berber Murat Sevim İstanbul'un fethi sonrasında kurulan ilk Türk mahallelerinden Kıztaşı'nda yıllardır biriktirdiği antika berberlik aletleriyle oluşturduğu köşesinde ney eşliğinde tıraş imkanı sunuyor.

26.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:28

Berber Murat Sevim İstanbul'un fethi sonrasında kurulan ilk Türk mahallelerinden Kıztaşı'nda yıllardır biriktirdiği antika berberlik aletleriyle oluşturduğu köşesinde ney eşliğinde tıraş imkanı sunuyor.

Fatih'in tarihi dokusuyla bilinen semtlerinden Kıztaşı'nda yaklaşık 30 yıldır berberlik yapan Sevim, "Tarihi sorumluluk hissediyorum" diyerek Türkiye'nin dört bir yanından berberlik aletleri koleksiyonu için eşyalar biriktirdi.

Sevim, berberlikle ilgili birçok arşiv belgesini ve kitabı da inceleyerek, Osmanlı döneminde bir taraftan saç, sakal tıraşı, bir taraftan da sünnet ve hacamat yapan berberlerin kullandığı aletlere ulaştı.

Yıllardır biriktirdiği bu aletleri dükkanının bir köşesinde sergileyen Sevim, haftanın bir günü antika köşesinde ney eşliğinde tıraş yaparak, müşterilerini adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor.

1987'den bu yana berberlik mesleğiyle uğraşan Murat Sevim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır mesleğiyle ilgili antika eşyalar topladığını anlattı.

Koleksiyonunda Türkiye'nin dört bir yanından eşyalar olduğunu belirten Sevim, şöyle konuştu:

"Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'unda üzerimde bir tarihi sorumluluk hissettim. Geçmişte berberlerin sünnet ve hacamat yaptığını ayrıca diş de çektiğini duyardık. Ben de eskiden kullanılan aletleri yıllardır toplayarak, mesleğimizin geçmişini bugüne taşımak istedim ve bir antika köşesi oluşturdum. Bu tarihi semtte üzerime düşeni yapmaya çalıştım."

Neyzen arkadaşlarının antika köşesinde zaman zaman ney dinletisi de sunduğunu anlatan Sevim, bu şekilde Osmanlı ruhunu yansıtmak istediğini dile getirdi.

Bugünün insanının "dinginlik ve sakinlik" aradığını vurgulayan Sevim, "Burada onlara hem dış güzelliği hem iç huzuru yaşatmaya çalışıyoruz. Projemiz müşteriler tarafından çok beğenildi. Daha da geliştirmeye ve daha fazla müşterimizin ney dinletisiyle tıraş olmasını sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sevim, berberini internet üzerinden gören birçok yabancının da dükkana gelerek tıraş olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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