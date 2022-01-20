Kolejli Serenay Sarıkaya

İşletmeci Umur Evirgen ile ayrıldığı iddia edilen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Nişantaşı'nda bulunan özel bir klinlikten çıkarken görüntülendi. Ünlü oyuncu, kombiniyle de dikkat çekti. İşte detaylar...

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Serenay Sarıkaya, Nişantaşı'nda bulunan özel bir klinlikten çıkarken görüntülendi.

Oyuncu, sevgilisi Umut Evirgen'le ayrılık sorularına, cevap vermedi.

Kombiniyle kolejli kızı andıran Sarıkaya'nın çantasının 50 bin TL, ayakkabasının 15 bin TL, montunun ise 30 bin TL olduğu iddia edildi.