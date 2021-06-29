Kolej sahibi ortakların tartışmasında kan aktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kolej sahibi ortakların tartışmasında kan aktı

Kolej sahibi ortakların tartışmasında kan aktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde özel bir kolejde ortaklar arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde özel bir kolejde ortaklar arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Yaşanan olayda sahiplerinden birisi, diğer avukat ortağını, "Mahkemede bizi iyi savunamadın" diyerek ayağından vurdu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeolaba Mahallesi 2173 Sokak üzerinde bulunan bir kolejde saat 16.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul yöneticisi Bilal K. ve avukat ortağı Semih G. okul ile ilgili görülen bir davanın ardından görüşme kararı aldı. İkili okulda odalarında buluştuktan bir süre sonra tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, burada Bilal K., Semih G.'ye yönelik olarak "Bizi iyi savunamadın. Bu yüzden davayı kaybettik" diyerek yanında bulunan tabanca ile ayağına ateş etti. Silah seslerini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede okulun girişinde bir adet boş kovan bulundu. Toplanan deliller incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan olay yerinden kaçan Bilal K.'nin bir süre sonra en yakın polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak çok yönlü inceleme devam ediyor.

(Ertuğrul Gün - Ahmet Serdar Eser/ İHA)

Kolej sahibi ortakların tartışmasında kan aktı
Kolej sahibi ortakların tartışmasında kan aktı
Kolej sahibi ortakların tartışmasında kan aktı
Kolej sahibi ortakların tartışmasında kan aktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eşini fuhşa götürdüğünü öne sürdüğü taksiciyi gözünü kırpmadan öldürdü
Eşini fuhşa götürdüğünü öne sürdüğü taksiciyi gözünü kırpmadan öldürdü
Gözü dönen şahıs, tartıştığı arkadaşını göğsüne sapladığı makasla öldürdü
Gözü dönen şahıs, tartıştığı arkadaşını göğsüne sapladığı makasla öldürdü
Denizi kirletme yüzünden çıkan tartışmada 2 kişi boğazından falçatayla yaralandı
Denizi kirletme yüzünden çıkan tartışmada 2 kişi boğazından falçatayla yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Şahin İbrahim Selim Kerem Kamışlı
Spor Metin Oktay Burak Elmas Emre Kocadağ Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kolej sahibi ortakların tartışmasında kan aktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 18:52:31. #1.14#

title