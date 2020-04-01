Kolej personel çıkarmayacağını duyurdu, bağlı olduğu grup 2 milyon TL bağış yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Mektebim Koleji'nin de içinde yer aldığı Sancak Grup tarafından 2 milyon TL'lik destek sağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Mektebim Koleji'nin de içinde yer aldığı Sancak Grup tarafından 2 milyon TL'lik destek sağlandı.Kolej ayrıca hiçbir çalışanın sözleşmesini fesh etmeyeceklerini duyurdu.

Koronavirüs(COVID-19) pandemisi ile mücadele toplumsal hareketlere de öncülük ediyor. Gerek ekonomik, gerek toplumsal anlamda etkilerin görüldüğü salgın sürecinde sürdürülebilir istihdam konusuna bir vurgu da Mektebim Koleji'nden geldi.

Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, yönetim kurulu olarak aldıkları karar doğrultusunda hiçbir çalışanın sözleşmesini fesh etmeyeceklerini duyurdu. Özkök şunları söyledi: "Dünya ve elbette ülke olarak hiç şüphesiz ki zor zamanlardan geçiyoruz. Şirketlerin gücü, tutumu, değerleri kendini en çok bu tür zamanlarda gösterir. Mektebim Koleji her bir çalışanını bu süreçte yalnız ve desteksiz bırakmayacak. Aldığımız karar doğrultusunda tüm çalışanlarımızla öğrencilerimize hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Bu süreçte istihdamı azaltmak bir yana, 2020-2021 eğitim yılında istihdamımızı artıracak şekilde planlamalarımızı sürdürüyoruz."

"GELECEK NESİLLERİ YETİŞTİRME SORUMLULUĞUMUZ VAR"

Bazı kurumlarda ücretsiz izne çıkartma gibi uygulamaların yapıldığını üzüntüyle karşıladıklarını söyleyen Servet Özkök şunları söyledi: "Dünya ekonomisinin etkileneceği bu dönemde ülkemize katkı sağlamak için üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Örneğin tüm ders saati ücretli öğretmenlerimize hak edişlerinden fazla ödeme yaptık. Biz eğitim sektörü olarak diğer tüm sektörlerden farklı bir durumdayız. Sürdürülebilirlik en çok da bizim işimizde önemli diye düşünüyorum. Çünkü eğitim sektörünün oyuncusu olmak, gelecek nesilleri yetiştirme sorumluluğunu da beraberinde getiriyor. Bu sorumluluğun bilinciyle bu dönemi tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimizle en doğru şekilde geçireceğiz. Bu süreçte öğrencilerimizle her gün iletişim sağlanıyor, güçlü bir takip sistemimiz var. Uzaktan eğitim yapsak da öğrencilerimizle, velilerimizle ve çalışanlarımızla yakından ilgilenmeye devam ediyoruz."

2 MİLYON TL'LİK DESTEK SAĞLANDI

Mektebim Koleji'nin de içinde yer aldığı Sancak Grup tarafından Milli Dayanışma Kampanyasına 2 milyon TL'lik destek sağlandığını belirten Servet Özkök, "Sağlam ekonomik profile sahip olan tüm kurumların kampanyaya destek vereceğini umut ediyorum" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA