Kolej önünde velilerden protesto eylemi

05.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:15

ATAŞEHİR'de özel bir kolejin genel müdürlük binası önünde toplanan veliler, okulda görevli öğretmenlerin 3 aydır maaş alamadıkları için derslere girmediklerini belirterek, protesto eylemi yaptılar. Öğretmenler derse girmedikleri için çocuklarının da eğitim alamadığını söyleyen veliler, yetkililerin çözüm bulmasını istediler.

Kaynak: DHA

- İstanbul