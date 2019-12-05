Kolej önünde velilerden protesto eylemi
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Kolej önünde velilerden protesto eylemi

ATAŞEHİR'de özel bir kolejin genel müdürlük binası önünde toplanan veliler, okulda görevli öğretmenlerin 3 aydır maaş alamadıkları için derslere girmediklerini belirterek, protesto eylemi yaptılar.

05.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:10
Kolej önünde velilerden protesto eylemi

ATAŞEHİR'de özel bir kolejin genel müdürlük binası önünde toplanan veliler, okulda görevli öğretmenlerin 3 aydır maaş alamadıkları için derslere girmediklerini belirterek, protesto eylemi yaptılar. Öğretmenler derse girmedikleri için çocuklarının da eğitim alamadığını söyleyen veliler, yetkililerin çözüm bulmasını istediler.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kolej önünde velilerden protesto eylemi
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