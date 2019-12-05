KOLEJ ÖNÜNDE VELİLERDEN PROTESTO EYLEMİ
ATAŞEHİR'de özel bir kolejin genel müdürlük binası önünde toplanan veliler, okulda görevli öğretmenlerin 3 aydır maaş alamadıkları için derslere girmediklerini belirterek, protesto eylemi yaptılar.
05.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:51
ATAŞEHİR'de özel bir kolejin genel müdürlük binası önünde toplanan veliler, okulda görevli öğretmenlerin 3 aydır maaş alamadıkları için derslere girmediklerini belirterek, protesto eylemi yaptılar. Öğretmenler derse girmedikleri için çocuklarının da eğitim alamadığını söyleyen veliler, yetkililerin çözüm bulmasını istediler.
- İstanbul
Görüntü dökümü:
--------------Velilerin görüntüsü
-Velilerin konuşması
- İstanbul
Kaynak: DHA