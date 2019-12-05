KOLEJ ÖNÜNDE VELİLERDEN PROTESTO EYLEMİ
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KOLEJ ÖNÜNDE VELİLERDEN PROTESTO EYLEMİ

ATAŞEHİR'de özel bir kolejin genel müdürlük binası önünde toplanan veliler, okulda görevli öğretmenlerin 3 aydır maaş alamadıkları için derslere girmediklerini belirterek, protesto eylemi yaptılar.

05.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:51
KOLEJ ÖNÜNDE VELİLERDEN PROTESTO EYLEMİ
ATAŞEHİR'de özel bir kolejin genel müdürlük binası önünde toplanan veliler, okulda görevli öğretmenlerin 3 aydır maaş alamadıkları için derslere girmediklerini belirterek, protesto eylemi yaptılar. Öğretmenler derse girmedikleri için çocuklarının da eğitim alamadığını söyleyen veliler, yetkililerin çözüm bulmasını istediler. 

Görüntü dökümü:

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-Velilerin görüntüsü

-Velilerin konuşması


- İstanbul
Kaynak: DHA
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