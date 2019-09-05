Kolej Havası
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek.
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek.
"Kolej Havası"
Sertan Ünver'in yönetmenliğini üstlendiği belgesel film "Kolej Havası", 1989-1992 yılları arasında fırtına gibi esen, Metin-Ali-Feyyaz gibi sloganlarla hatırlanan usta futbolculara sahip dönemin Beşiktaş takımını odağına alıyor.
Beşiktaş'ın futbol tarihinin en parlak dönemlerinden birine imza atan takmı merkezine alan film; izleyicileri, sporda centilmenliğin, takımdaşlığın paradan ve şampiyonluktan önce geldiği günlere uzanan bir yolculuğa çıkartarak Türkiye futbolunun bugünkü sorunlarının altını çizmeyi amaçlıyor.