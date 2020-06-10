Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü
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Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü

İngiltere'de köle taciri Edward Colston'un heykelinin göstericiler tarafından yıkılmasının ardından bir başka köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli de kaldırıldı.

Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü
10.06.2020 00:09 | Son Güncelleme: 10.06.2020 01:04

İngiltere'de köle taciri Edward Colston'un heykelinin göstericiler tarafından yıkılmasının ardından bir başka köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli de kaldırıldı.

Heykelin bulunduğu alanın sahibi Canal ve River Vakfının düzenlenen imza kampanyasına destek vermesiyle söküm işlemine geçildi.

Akşam West India Quay bölgesine gelen işçiler, çalışmalara başladı. Kaidesinden ayrılan heykel, vinçle yere indirilerek götürüldü.

Heykelin sökülmesi için imza kampanyası başlatan Tower Hamlets semti meclis üyesi Ehtasham Haque, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu adımın siyahi George Floyd'un ABD'de öldürülmesi sonrası başlayan tepkiler ve "Siyahların hayatı değerlidir" kampanyasının bir parçası olduğunu söyledi.

"Kendimi özgürleştirilmiş hissediyorum"

Milligan'ın 1809'da öldüğünden, 526 kölesi olduğundan bahseden Haque, "Heykel onu övmek için yapılmıştı. 21. yüzyılda medeni bir toplumda yerinin olmaması gerekiyor." dedi.

Kampanyasının başarıya ulaşmasından ve heykelin kaldırılmasından mutlu olduğunu kaydeden Haque, "Bu, hala birçoğumuzun üzerinde izler bırakan birçok eylemin yaşandığı geçmişle barışma yolunda iyi bir başlangıç. Kendimi özgürleştirilmiş hissediyorum. Protestolar sırasında bu heykelin önünden geçerken kendimizi ikiyüzlü hissediyorduk." diye konuştu.

"Şimdiye kadar ciddiye alınmamıştı"

Heykelin yıkılmasını izleyen David Colman ise böyle bir geçmişe sahip birinin heykelinin bulunmasının uygun olmadığını ifade ederek, "Sökülmesini görmekten dolayı oldukça memnunum. Bir süre önce imza kampanyası başlatılmıştı ancak şimdiye kadar ciddiye alınmamıştı ama son zamanlarda tüm dünyada çok sayıda ırkçılıkla ilgili gelişme yaşandı. Belediye konseyinin hızlıca harekete geçip heykeli kaldıracağını söylediğini görmekten dolayı çok mutluyum." dedi.

1895'te yapılan ve Londra Docklands Müzesi'nin dışında bulunan heykel, uzun süredir tartışma konusuydu.

Köle tacirinin heykeli yıkılmıştı

İngiltere'nin Bristol kentinde ırkçılık karşıtı gösteri düzenleyenler, 7 Haziran'da, 17'nci yüzyıl köle tacirlerinden Edward Colston'un heykelini devirerek nehre atmıştı.

Polis heykelin yıkılmasıyla ilgili soruşturma başlatırken, başkent Londra'daki eski Başbakan Winston Churchill'in heykeli de saldırıya uğramıştı. Churchill adının çizildiği heykelin kaidesine de "Bir ırkçıydı" ifadesi yazılmıştı.

Churchill'in ırkçı ifadeleri

Beyaz ırkın daha üstün olduğunu savunan Churchill, Hintliler için "Hayvan gibi bir dine sahip, hayvan gibi bir halk" demişti.

Winston Churchill, "gelişmemiş ırk" olarak tanımladığı Kürtler ve Afganlar için de "Gaz kullanımı hakkındaki bu alçak gönüllülüğü anlayamıyorum. Medeni olmayan kabilelere karşı zehirli gaz kullanmayı güçlü bir şekilde destekliyorum." ifadesini kullanmıştı.

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı askerlerine karşı da hardal gazı kullanılmasını isteyen Churchill'in, 1943'te Bengal'de 3 ile10 milyon arasında kişinin ölmesine neden olan kıtlıkta sorumluluğu bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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