Köle gemilerini sigortalayan Lloyd's özür diledi: Utanç duyuyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Köle gemilerini sigortalayan Lloyd's özür diledi: Utanç duyuyoruz

Dünyanın en büyük sigortacılık piyasası olan Londra merkezli Lloyd's (Lloyd's of London) köle ticaretiyle tarihi bağları nedeniyle özür diledi.

Köle gemilerini sigortalayan Lloyd's özür diledi: Utanç duyuyoruz
18.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:10

Dünyanın en büyük sigortacılık piyasası olan Londra merkezli Lloyd's (Lloyd's of London) köle ticaretiyle tarihi bağları nedeniyle özür diledi.

Köle taşıyan gemileri sigortalayan Lloyd's tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Tarihimizin gurur duymadığımız bazı yönleri var. Özellikle Lloyd's piyasasının, 18'nci ve 19'uncu yüzyıllarda köle ticaretinde oynadığı rol nedeniyle özür diliyoruz. Bu hem bizim hem de İngiliz tarihinde dehşet ve utanç verici bir dönem. Bu dönemde yapılan, savunulması mümkün olmayan yanlışları kınıyoruz."

'Yardım kuruluşlarına bağışta bulunacağız'

1688'de kurulan ve denizcilik, enerji ve siyasi risk alanındaki sigortacılık faaliyetleriyle bilinen Lloyd's siyah ve diğer etnik azınlık gruplarıyla çalışan yardım kuruluşlarına bağışta bulunacağını açıkladı.

Lloyd's kuruluş bünyesinde siyah ve diğer azınlık gruplarının yükselmesini yönelik bazı girişimler başlattığını da söylüyor.

ABD'nin Minneapolis kentinde geçen ay George Floyd adlı bir siyahın beyaz bir polis tarafından öldürülmesinden sonra dünya genelinde ırkçılık ve polis şiddetinin protesto edildiği eylemler başlamış, kölelik ve sömürgecilikle ilişkilendirilen birçok figürün heykelleri yıkılmıştı.

BBC

Dünya Manşet

Haberler

Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı Haber
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı Haber
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti Haber
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti Haber
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine 'garip' semptomları görüldü
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
Paris'te insanlık ayıbı! 'Astımım var' diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına 'Sezar Yasası' yaptırımı
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
'Mehdi' olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
"Mehdi" olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle 'alarm' seviyesi yükseldi
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle "alarm" seviyesi yükseldi
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal 'kabadayı' benzetmesi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Halife Hafter Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Lara Alişan Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Karar Bursa Ankara Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Köle gemilerini sigortalayan Lloyd's özür diledi: Utanç duyuyoruz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 12:10:41. #1.14#
title