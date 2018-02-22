Kolayca Kopyalayın!

MP3'leri iPhone'dan PC'nize aktarmak, şaşırtıcı derecede zor bir iş. iTunes ile bunu yapmanız mümkün değil, ancak üzülmeyin çünkü Sharepod var.

İLGİLİ HABER uTorrent'te güvenlik açığı bulundu

Kuruluma bile ihtiyaç duymayan bu küçük araç, iOS cihazınızdaki müzik kitaplığınızı Dosya Gezgini üzerinden yönetmenize olanak tanıyor. Müzikleri, videoları ve çalma listelerini iPhone, iPod ve iPad'inizden kolayca bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz. Sharepod'da bazı temel düzenleme işlevleri de bulunuyor. Örneğin albüm fotoğraflarını, çalma listelerini ve müzikleri cihazınızdan silebiliyor ve etiketleri düzenleyebiliyorsunuz. Araç içerisindeki veritabanı yedekleme işlevi, aktarım sırasında işlerin yolunda gitmemesi halinde geriye kolayca dönmenizi sağlıyor.

Sharepod'la yüzlerce şarkıyı PC'nize kopyalamaktan çekinmeyin. Herhangi bir hata oluşması durumunda işlem durdurulmuyor, bunun yerine başarısız olan işlemler size bir liste halinde gösteriliyor.

İndirin: Sharepod

İndirmek için tıklayın