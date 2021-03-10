Kolay para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İstanbul'da vatandaşların cep telefonlarına kısa mesaj gönderip kolay para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, H.G. (57) cep telefonuna gelen, "jigolo" olarak kolay para kazanma mesajına cevap verdi. Kendisini arayan bir kişiyle görüşen H.G. kayıt oluşturmak için söz konusu kişinin banka hesabına 3 bin lira gönderdi. Bir gün sonra kendisine uygun bir eşleşme olduğu ve bunun için 7 bin lira daha teminat bedeli adı altında para yatıran H.G, daha sonra kendisini arayan kişiye ulaşamayıp dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu.

Başvuru üzerine çalışama başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, 8 Mart'ta şüpheli İ.E'yi (24) Bahçelievler'de yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin, aynı yöntemle 21 kişiyi yaklaşık 160 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış