'Kolay kredi' ilanlı dolandırıcılığa 4 yıl 2 ay hapis

BOLU (DHA) - BOLU'da internete 'kolay kredi' ilanı verip, kendisinden 15 bin TL kredi isteyen Cezmi Selek'i, bin TL'sini dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Lütfi Hun, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alpağut Mahallesi'nde yaşayan Cezmi Selek, geçen yıl sosyal paylaşım sitesinden 'kolay kredi' ilanını görünce kredi için başvuru yaptı. 15 bin TL kredi talep eden Cezmi Selek, kendisini firma çalışanı gibi tanıtan Lütfi Hun ile görüştü. Hun, Selek'ten kredi ve dosya masrafları için bin TL istedi. Bin TL'yi gönderdikten sonra kredisi gönderilmeyen Selek, dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu. Hun hakkında 'dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açıldı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Hun, SEGBİS ile bağlandı, şikayetçi Selek ise salonda hazır bulundu.

Hun'un dolandırıcılık suçunu işlediğine kanaat getiren mahkeme heyeti, sanığa 4 yıl 2 ay hapis ile 2 bin 180 lira adli para cezası verdi.

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

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