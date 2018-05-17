Kolay İftar Menüleri

Kolay iftar menüleri ile artık sevdiklerinize enfes sofralar hazırlayabileceksiniz. Hem oruç tutup hem de yemeklerle uzun saatler boyunca uğraşmanız zorlanmanıza neden olabilir. Bu nedenle sizleri çok fazla yormayan kolay iftar menüleri araştırdık. İşte hem lezzetli hem de pratik kolay iftar menüleri.

İftarda yediğimiz içtiğimize dikkat etmezsek ramazan boyunca kilo alabilir ve çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşabiliriz. İftarda ne yenmesi gerekir, iftarda hangi yiyeceklere ağırlık verilmelidir sorusunun cevabını sizler için açıklıyoruz.

İftarda hangi yiyeceklere ağırlık verilmelidir?

Bol su

1 hurma veya

2 kuru kayısı

2 -3 zeytin veya

2-3 parça ceviz

1 dilim az tuzlu peynir

1 kepçe çorba

1 avuç içi kadar pide

salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile)

1 porsiyon et veya tavuklu sebze yemeği veya sebze garnitürlü balık- tavuk veya kuru baklagil yemeği

2 dilim ekmek veya 4 kaşık pilav- makarna (eğer yemekten sonra tatlı yenilecekse pilav -makarna tüketilmemesi daha iyi olur.)

İftarda hangi besinlere ağırlık verilmesi gerektiğini açıkladığımıza göre kolay iftar menülerini açıklayabiliriz. İşte pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kolay iftar menüleri

Çorba: Nefis şehriye çorbası

İftarda sıcak bir başlangıç yapmaya ne dersiniz? Mideniz boşken katı yiyecekler yerine yemeğe sulu yiyeceklerle başlamalısınız. İftarda kolayca hazırlayabileceğiniz şehriye çorbası tarifini açıklayalım.

Malzemeler

1 adet soğan

Yeşilbiber

1 adet havuç

1 kaşık biber salçası

Domates suyu

Yarım su bardağı arpa şehriye

1 tatlı kaşığı nane ve maydanoz

Nasıl yapılır?

1 adet soğanı ve yeşilbiberi incecik doğruyoruz. 1 adet havucu rendeliyoruz. Hepsini birlikte tenceremizde kavuruyoruz. 1 kaşık biber salçası ilave ediyoruz. Domates suyu da koyup 1 dk daha kavuruyoruz. 5 su bardağı su ilave edip kaynayınca yarım su bardağı arpa şehriyeyi ilave edip pişmeye yakın 1 tatlı kaşığı nane ve maydanoz koyup servise hazırlıyoruz.

Ana yemek: Kolay Sivas köfte

Kolay Sivas köfte tarifi diğer köfte tariflerinden hem daha lezzetli hem de yapımı daha kolay olan köfte tarifleri arasında yer almaktadır.

Sivas köfte tarifi

Malzemeler

Yarım kilo kıyma

2 silme tatlı kaşığı tuz

Yanına;

Biber söğüş

domates söğüş

soğan jülyen doğranmış

Nasıl yapılır?

Kıyma tuzla ovulur. 1 gece buzdolabında bekletilir. Kıyma kıvama geldiğinde elde yuvarlanarak köfte kıvamı aldırırlır.

Izgarada pişirilir.

Domates, biber, soğanla servis yapılır.

Pilav olarak: bulgur pilavı:

Yeşil mercimekli bulgur pilavı

Malzemeler

2 su bardağı bulgur

1 su bardağı yeşil mercimek

1 orta boy kuru soğan

tereyağı

1 yemek kaşığı nane

5 su bardağı kaynar su

Nasıl yapılır?

İlk önce yeşil mercimeği bol suda haşlayıp süzün. Ardından Bir tencerede tereyağında eritip bulguru ve haşlanmış yeşil mercimeği ekleyip kavurun. Suyunu ekleyip pişmeye bırakın. Pişerken su anları küçücük doğrayıp tereyağında kavurun pembeleştiği zaman neyi ekleyip biraz daha kavurun. Demlenmiş pilavın üstüne bu karışıma döküp karıştırın ve afiyetle yiyin.

Püf noktası: Bulgur pilavına sarımsakları kabuklarıyla beraber atarsanız daha vitaminli ve daha lezzetli olacaktır.