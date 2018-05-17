Kolay İftar Menüleri
Kolay iftar menüleri ile iftarda zahmetsiz bir şekilde lezzetli sofralar hazırlayabileceksiniz. İftarda ne yemek hazırlayacağım, kolay ve zahmetsiz bir şekilde lezzetli bir sofra nasıl kurarım diyorsanız tam anlamıyla doğru yerdesiniz. İşte hem lezzetli hem de çabucak hazırlayabileceğiniz kolay iftar menüleri.
Kolay iftar menüleri ile artık sevdiklerinize enfes sofralar hazırlayabileceksiniz. Hem oruç tutup hem de yemeklerle uzun saatler boyunca uğraşmanız zorlanmanıza neden olabilir. Bu nedenle sizleri çok fazla yormayan kolay iftar menüleri araştırdık. İşte hem lezzetli hem de pratik kolay iftar menüleri.
İftarda yediğimiz içtiğimize dikkat etmezsek ramazan boyunca kilo alabilir ve çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşabiliriz. İftarda ne yenmesi gerekir, iftarda hangi yiyeceklere ağırlık verilmelidir sorusunun cevabını sizler için açıklıyoruz.
İftarda hangi yiyeceklere ağırlık verilmelidir?
Bol su
1 hurma veya
2 kuru kayısı
2 -3 zeytin veya
2-3 parça ceviz
1 dilim az tuzlu peynir
1 kepçe çorba
1 avuç içi kadar pide
salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile)
1 porsiyon et veya tavuklu sebze yemeği veya sebze garnitürlü balık- tavuk veya kuru baklagil yemeği
2 dilim ekmek veya 4 kaşık pilav- makarna (eğer yemekten sonra tatlı yenilecekse pilav -makarna tüketilmemesi daha iyi olur.)
İftarda hangi besinlere ağırlık verilmesi gerektiğini açıkladığımıza göre kolay iftar menülerini açıklayabiliriz. İşte pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kolay iftar menüleri
Çorba: Nefis şehriye çorbası
İftarda sıcak bir başlangıç yapmaya ne dersiniz? Mideniz boşken katı yiyecekler yerine yemeğe sulu yiyeceklerle başlamalısınız. İftarda kolayca hazırlayabileceğiniz şehriye çorbası tarifini açıklayalım.
Malzemeler
1 adet soğan
Yeşilbiber
1 adet havuç
1 kaşık biber salçası
Domates suyu
Yarım su bardağı arpa şehriye
1 tatlı kaşığı nane ve maydanoz
Nasıl yapılır?
1 adet soğanı ve yeşilbiberi incecik doğruyoruz. 1 adet havucu rendeliyoruz. Hepsini birlikte tenceremizde kavuruyoruz. 1 kaşık biber salçası ilave ediyoruz. Domates suyu da koyup 1 dk daha kavuruyoruz. 5 su bardağı su ilave edip kaynayınca yarım su bardağı arpa şehriyeyi ilave edip pişmeye yakın 1 tatlı kaşığı nane ve maydanoz koyup servise hazırlıyoruz.
Ana yemek: Kolay Sivas köfte
Kolay Sivas köfte tarifi diğer köfte tariflerinden hem daha lezzetli hem de yapımı daha kolay olan köfte tarifleri arasında yer almaktadır.
Sivas köfte tarifi
Malzemeler
Yarım kilo kıyma
2 silme tatlı kaşığı tuz
Yanına;
Biber söğüş
domates söğüş
soğan jülyen doğranmış
Nasıl yapılır?
Kıyma tuzla ovulur. 1 gece buzdolabında bekletilir. Kıyma kıvama geldiğinde elde yuvarlanarak köfte kıvamı aldırırlır.
Izgarada pişirilir.
Domates, biber, soğanla servis yapılır.
Pilav olarak: bulgur pilavı:
Yeşil mercimekli bulgur pilavı
Malzemeler
2 su bardağı bulgur
1 su bardağı yeşil mercimek
1 orta boy kuru soğan
tereyağı
1 yemek kaşığı nane
5 su bardağı kaynar su
Nasıl yapılır?
İlk önce yeşil mercimeği bol suda haşlayıp süzün. Ardından Bir tencerede tereyağında eritip bulguru ve haşlanmış yeşil mercimeği ekleyip kavurun. Suyunu ekleyip pişmeye bırakın. Pişerken su anları küçücük doğrayıp tereyağında kavurun pembeleştiği zaman neyi ekleyip biraz daha kavurun. Demlenmiş pilavın üstüne bu karışıma döküp karıştırın ve afiyetle yiyin.
Püf noktası: Bulgur pilavına sarımsakları kabuklarıyla beraber atarsanız daha vitaminli ve daha lezzetli olacaktır.