Kolay Alt Üst Böreği Tarifi

Evlerinzide kolay bir şekilde yapabileceğiniz lezzetli bir börek tarifimiz var. Kahvaltılarınızda, çay saatlerinizde afiyetle yiyebileceğiniz bu böreğimizi oldukçada lezzetli. Hamurunu kendiniz yoğurduğunuz, özenle açtığınız alt üst böreğinin her aşamasında emeğiniz var. E emek olunca lezzette peşinden geliyor haliyle. : ) Sabah kahvaltılarında çay ile, ara öğünlerde bol köpüklü bir ayran ile afiyetle yiyebilirsiniz bu böreği. Özel günlere, davet menülerine, girdiği her ortama yakışan kolay alt üst böreğinin tarifini sizlerde bir yerlere mutlaka not etmelisiniz. Alt üst böreği nasıl yapılır? tarifini anlattığımız videomuzu izlemeyi unutmayın. Tarif bizden denemesi sizden. Şimdiden afiyet olsun. : )