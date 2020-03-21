Kolanya üreticisi fiyatlara zam yapmadıklarını açıkladı
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Cumhurbaşkanı, Türkiye, Düzce, Güncel

Kolanya üreticisi fiyatlara zam yapmadıklarını açıkladı

DÜZCE (İHA) – Kolonya üreticisi Nadir Yorgun, yeterli sayıda kolonyalarının olduğunu fiyatlara zam yapmadıklarını, vatandaşların panik yapmaması gerektiğini belirtti.

21.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:00
Kolanya üreticisi fiyatlara zam yapmadıklarını açıkladı

DÜZCE (İHA) – Kolonya üreticisi Nadir Yorgun, yeterli sayıda kolonyalarının olduğunu fiyatlara zam yapmadıklarını, vatandaşların panik yapmaması gerektiğini belirtti.

Çin'in Wuhan kentinde çıkan Korona virüs dünya genelinde bir çok şehre yayıldı. Salgın sonrasında vatandaşlar kendilerini korumak ve hijyen sağlamak amacı ile kolonya satış noktalarına akın etti. Kısa süre içerisinde ülke genelinde tükenen kolonyaların fiyatlarına da satıcılar fahiş fiyat uygulamaya başladı. Düzce'de üretim yapan ve Türkiye'nin en büyük kolonya üreticilerinden birisi olan Senso Kozmetik'de fiyatlarına zam yapmadıklarını yeteri kadar kolonya ellerinde olduklarını ve vatandaşların panik yapmaması gerektiğini dile getirdi. Virüs salgını sonrasında 4-5 katına çıkan kolonya fiyatlarını üretici olarak aşağıya çekmeye çalıştıklarını kolonyaya zam yapmadığını dile getiren firmanın sahibi Nadir Yorgun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çağrısını karşılayacaklarını dile getirdi.

Yorgun, vatandaşların panik yapmamasını isteyerek, "Halkımızın panik yapmasına gerek yok. Tüm kolonya üreticileri olarak halkımıza kolonya ulaştırmak için canla başla mücadele ediyoruz. Bence panik yapılmayacak bir dönemdeyiz. 1 tane alsınlar, birkaç gün sonra bir tane daha alsınlar. Fiyatlar gereksiz karaborsaya çıkmasın. Bu sayede ucuz fiyattan alma şansları var. Biz buna gayret ediyoruz. Özellikle kendi fabrikamda ki personeller gece gündüz çalışarak ürün yetiştiriyoruz. Panik olacak bir konu yok" dedi.

"Mağaza zincirlerine kolonya veriyoruz"

Yorgun, halkın ürün bulamama paniğinin fiyatlara yansıdığını ifade ederek, "Tüccarlar böyle bir dönemde kar elde etmeye çalışıyor. Biz üreticiler ise kardan çok halka bir anca önce uygun fiyattan ürün vermeye çalışıyoruz. Bizden ürün almak isteyen aracılar var ancak biz mağaza zincirlerine ürün vererek en uygun fiyatta halkımıza ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın çağrısını karşılayacağız"

Nadir Yorgun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ücretsiz kolonya çağrısını karşılayacak durumda olduklarına dikkat çekerek "Sayın Cumhurbaşkanımızın isteği üzerine kolonya üreticileri istenen adetleri en kısa sürede vererek halka bedava kolonya dağıtacak. Bizde bunların içerisinde varız. Hatta en büyük rakamı bize verdiler. Hiç eksik olmadan ürünlerimizi teslim edeceğiz" diye konuştu.

"Devlet her türlü imkanı bize sağladı"

Kolonya satışlarının arttığını ifade eden Nadir Yorgun, "Türkiye'de kolonya alışkanlığı vardı ama şu anda yıllık satılması gereken ürünleri insanlar 2-3 günde bitiriyor. Bence bu paniğe gerek yok. Evlerde birer tane kolonya olursa zaten yeterli şekilde ihtiyaç karşılanacaktır. Biz şirket olarak kendi şirketim bazında fiyatları çok uygun tutuyoruz. Ulusal market zincirlerinin fiyatlarına baktıklarında bilecekler ki norma fiyatlardır. Bunun üstü çok fazla kar konulan fiyatlardır. Dikkat etsinler. Pahalı ürün almasınlar. Bugün marketler zincirlerinden aldıkları aynı ürün dışarıda 4-5 katına satılıyor. Şu anda yeni bir uygulamaya geçtik. Zincir marketlerde büyük bidonlarda ürün veriyoruz. Bir aile bir bidon kolonya aldığı zaman 5- 6 kişinin ihtiyacını karşılıyor. Pazartesi gününden itibaren satışlar bu şekilde başlıyor. Devletimiz yanımızda ve bize her türlü imkanı sağladı. Halkımız yanımızda, çalışanlarımız yanımızda. Sıkıntı yaratarak karaborsaya düşürmeye gerek yok" ifadelerinde bulundu.

"Bu bir savaş ve beraber kazanacağız"

İçinde bulunulan durumun savaş haline geldiğini ifade eden Yorgun, "Bu gerçekten bir savaş. Üreticiler, çalışanlar bu mücadeleyi veriyoruz. Ticari düşünmemek lazım, öncelikli para kazanmamayı düşünmemek lazım. Bir vatandaşa ne kadar çabuk ulaşırız onu düşünmek lazım. Düzce'de bu üretimi yapıyor olmaktan bende memnunum. Oldukça fazla destek görüyorum. Çalışanlarım yorgun, uyumuyorlar ve her noktaya ürün yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu bir savaş ve biz bu savaşı yeneceğiz. Halkımız, devletimiz ve üreticiler gayret ederse biz bu işin altından kalkarız. Cumhurbaşkanımız bize oldukça fazla destek verdi. Bakanlarımız destek verdi. Ürünler pazara hızlıca dağıldığı zaman görecekler. Biz gereğini yapıyoruz. İnsanlar gereksiz yere sokağa çıkmasınlar" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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