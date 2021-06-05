KOLALI HIRSIZLAR KAMERADA
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KOLALI HIRSIZLAR KAMERADA

KOLALI HIRSIZLAR KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul DHAİstanbul'da 3 ayrı işyerinin duvarını delerek yaklaşık 280 bin liralık soygun yapan şüpheliler operasyonla yakalandı.

İstanbul DHA

İstanbul'da 3 ayrı işyerinin duvarını delerek yaklaşık 280 bin liralık soygun yapan şüpheliler operasyonla yakalandı. Şüphelilerin parmak izlerini yok etmek için çekmecelere kola dökmeleri dikkat çekti. 

İlk olay, Bağcılar, Sancaktepe, Mahallesi Çarşı Caddesi'nde meydana geldi. İşyerinin duvarını kıran hırsızlar yaklaşık 200 bin liralık ziynet eşyası ile kaçtı. Aynı gece yine Bağcılar'da başka bir dükkana benzer yöntemle bir büfeye giren şüpheliler 32 bin lira değerinde takı ve para  alarak kayıplara karıştı. Şüpheliler, 30 Mayıs 2021 günü ise Esenyurt'ta  bir tekel bayisine girdi. Yaklaşık 60 bin lira değerinde sigara alarak kaçan şüphelilerle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, güvenli kamera kayıtlarını inceleyince, şüphelilerin çekmecelere kola dökerek, parmak izlerini yok etmeye çalıştıkları anlaşıldı. Ancak şüphelilerin bu yöntemi kimliklerinin belirlenmesine engel olmadı. Kameralarda yapılan takiplerde, şüphelilerin 9 ayrı suç kaydı bulunan Abdurrahman E.(47), 8 ayrı suç kaydı olan Medeni Ç.(47) ve 3 ayrı suç kaydı bulunan Muhsin O. (37) olduğu anlaşıldı. Hırsızlık Masası ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Abdurrahman E. ve Medeni Ç. tutuklanırken, Muhsin O. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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