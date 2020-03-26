Kola, puro ve sigarilloda ÖTV artışı Kola, puro ve sigarillo gibi ürünlerde özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları artırıldı.

Kola, puro ve sigarillo gibi ürünlerde özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları artırıldı.

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kolalı gazozlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı yüzde 35'e çıkarıldı.

Tütün içeren purolar, uçları açık purolar, sigarillolar, diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) için yüzde 65,25 olan ÖTV oranı, yüzde 80'e yükseltildi. Söz konusu ürünler için 0,2429 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0,3506 liraya çıkarılırken, maktu vergi tutarı da 0,4686 lira olarak belirlendi.

Öte yandan, net muhtevası 500 gramı geçmeyen ve geçen ambalajlarda olanlar "diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları" için yüzde 65,25'lik ÖTV oranı yüzde 40'a, asgari maktu vergi tutarı ise 0,2429 liradan 0,05 liraya düşürüldü. Maktu vergi oranı ise 0,4539 lira olarak yeniden düzenlendi.

Kaynak: AA