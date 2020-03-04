Kola kutusundan "egzoz" sesi çıkartıyor

04.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:20

Amasya'da berber kalfası olarak çalışan Halil Can Gülünay, ağzı ve kola kutularını kullanarak çıkardığı egzoz sesleriyle ilgi çekiyor.

Küçük yaşlardan bu yana otomobillere ilgi duyan 24 yaşındaki Gülünay, ağız hareketleri ile kola kutularını kullanarak çeşitli egzoz sesleri çıkartabiliyor.

Gülünay, çıkardığı egzoz sesleriyle özellikle modifiye araç tutkunlarının ilgi odağı oluyor.

Gülünay, AA muhabirine, araba sevdalısı olduğunu, egzoz seslerini de çok sevdiğini söyledi.

Çeşitli markalarda araçların egzoz seslerini çıkartabildiğini vurgulayan Gülünay, "Araba sesi çıkartıp sosyal medyaya atmaya başlayınca takipçilerim de arttı. Samsun'dan bile benim görüntümü çekmek için geldiler." dedi.

Kendisine en çok modifiyeli araçları olanların ilgi gösterdiğine işaret eden Gülünay, "Çarşıya pazara gittiğimde arkadaşlar bana, 'Egzoz sesi yapar mısın?' diyor. Ben de onları kıramıyorum, yapıyorum. Amasya'da beni, 'Egzozcu çocuk' olarak biliyorlar. İnsanlar beni gördüğünde mutlu oluyor, ben de onlar mutlu olunca mutlu oluyorum." ifadesini kullandı.

"Amasya Tuning Kulübünün doğal üyesi artık"

Amasya Tuning Kulübü Başkanı Talip Yeniçeri de Gülünay'ın neşesiyle herkese pozitif enerji verdiğini dile getirdi.

Gülünay ile 2 yıl önce bir modifiye araç fuarında tanıştıklarını anlatan Yeniçeri, şunları kaydetti:

"Berber olmasına rağmen bütün buluşmalara katılıyor. Amasya Tuning Kulübünün doğal üyesi artık. O bizim kardeşimiz, neşe kaynağımız, gerçekten hayat sevinciyle herkese örnek bir insan. Halil Can'ın arabası yok ama kulübümüzde 500 araba var. Halil Can istediği zaman herkesten bir telefonla araba alabiliyor."

Oto elektrik ustası Ufuk Turhan da otomobil aşkını bilen insanların Gülünay'ı anladığını belirterek, "Biz modifiye tutkunuyuz, arabayı çocuğumuz gibi görüyoruz. Altımızdaki otomobilleri demir yığını olarak görmüyoruz. Halil Can da bizim gibi. Bize neşe kaynağı oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA