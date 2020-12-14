Kola Koronavirüs testi nedir? Kolaya yapılan Covid Testi pozitif mi çıktı?
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Kola Koronavirüs testi nedir? Kolaya yapılan Covid Testi pozitif mi çıktı?

14.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:08
Kola Koronavirüs testi nedir? Kolaya yapılan Covid Testi pozitif mi çıktı?

Avusturya'da meydana gelen bu olay tüm dünyada büyük yankı uyandırdı! Avusturyalı sağcı parlamenter Michael Schnedlitz parlamentoda yaptığı konuşmada hükümetin Koronavirüs tedbirleri konusundaki tutumlarını eleştirirken bir bardak kolaya Covid testi uyguladı! Kolaya korona testinin sonucu ve parlamenter Schnedlitz'in sözleri gündeme damga vurdu!

Avusturyalı aşırı sağcı parlamenter Michael Schnedlitz'in parlamentoda yaptığı konuşma ve kolaya covid testi yapması tüm dünyada büyük yankı uyandırdı! Hükümetin Koronavirüs'e karşı aldığı tedbirlerin eksikliğini, yanlışlığını ve halkı kandırdığını kanıtlamak için konulma yana Schnedlitz, ayrıca testlerin de sonuçlarının yalan olduğunu söyledi. Bunu kanıtlamak için bir içecek olan kolaya koronavirüs testi yaptı! Kola koronavirüs testi ve sonucu ise herkesi şaşkına çevirdi!

KOLA KORONAVİRÜS TESTİ SONUCU HERKESİ ŞAŞIRTTI!

Parlamenter Michael Schnedlitz'in konuşmasının asıl amacı hükümetin covid önlemlerinin aslında ne kadar yanlış ve eksik olduğunu göstermekti. Bunun için uzun konuşmalaryapan ve vatandaşların vergilerinin nereye gittiğini soran Schnedlitz bir de Covis testlerinin yanlış sonuçları verdiğini, insanların sağlıklarının tehlikeye atıldığını söyledi. Parlamenter Michael Schnedlitz bunu kanıtlamak için ise kürsüde bulunan bir bardak koladan test için biraz örnek aldı ve bunu hızlı covid test kitine koydu. Kolaya covid testi yapan parlamenter herkesi şaşırtmıştı ama sonuç daha da şaşırttı. Kolaya koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı! Bununla beraber hükümetin yaptığı testlerin sonuçlarının yanlış olduğunu ve halkı kandırdığını söyledi!

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