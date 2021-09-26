KOL SAATİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI; 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

BEŞİKTAŞ'ta iki kol saatinin içerisine kokain sakladığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, polisin kol saatinin içindeki uyuşturucuları bulduğu anlar kameraya yansıdı. Levazım Mahallesi'nde içinde V.S. ve F.C.' nin bulunduğu araç şüphe üzerine durduruldu. Şüphelinin kolundaki saat kontrol edildiğinde, kol saatine mıknatıslı bir düzenek kurularak içerisine uyuşturucu madde saklandığı tespit edildi. Araç içerisinde yapılan aramalarda da yine aynı düzenek kullanılarak içerisine uyuşturucu madde saklanılmış ikinci bir saat olduğu belirlendi. Şüpheliler V.S. ve F.C. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda toplam 2 adet cep telefonu, 10 parça halinde saat içerisine saklanmış 7 gram taş kokain maddesi ve 895 lira para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.