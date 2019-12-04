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'Kol saati ve yüzük nedeniyle sınav iptali hukuka aykırı' kararı

Diyarbakır'da geçen yıl KPSS'ye kol saati ve yüzükle girdiği tespit edildiği gerekçesiyle sınavı geçersiz sayılan Veysel Gündoğan'ın açtığı davada Ankara 2. İdare Mahkemesi, sınavın geçersiz sayılmasını hukuka aykırı buldu.

04.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:30
'Kol saati ve yüzük nedeniyle sınav iptali hukuka aykırı' kararı

'da geçen yıl 'ye kol saati ve yüzükle girdiği tespit edildiği gerekçesiyle sınavı geçersiz sayılan Veysel 'ın açtığı davada 2. İdare Mahkemesi, sınavın geçersiz sayılmasını hukuka aykırı buldu. Kararı değerlendiren Danıştay da mahkemenin kararını onadı.

Kaynak: Dunya.com

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