'Kol saati ve yüzük nedeniyle sınav iptali hukuka aykırı' kararı

04.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:30

Diyarbakır'da geçen yıl KPSS'ye kol saati ve yüzükle girdiği tespit edildiği gerekçesiyle sınavı geçersiz sayılan Veysel Gündoğan'ın açtığı davada Ankara 2. İdare Mahkemesi, sınavın geçersiz sayılmasını hukuka aykırı buldu. Kararı değerlendiren Danıştay da mahkemenin kararını onadı.