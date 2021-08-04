Kol naklinden 35 gün sonra ayağa kalkıp, yürüyüş yaptı
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Kol naklinden 35 gün sonra ayağa kalkıp, yürüyüş yaptı

Kol naklinden 35 gün sonra ayağa kalkıp, yürüyüş yaptı
Demirören Haber Ajansı / Erol Akkır - Haberler | Sağlık

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 29 Haziran'da çift kol nakli gerçekleştirilen Yavuz Ayılmazdır (34), ilk kez ayağa kalkıp yürüyüş yaptı.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 29 Haziran'da çift kol nakli gerçekleştirilen Yavuz Ayılmazdır (34), ilk kez ayağa kalkıp yürüyüş yaptı.

Antalya'da geçirdiği beyin kanamasının ardından AÜ Hastanesi'ne kaldırılan, evli ve bir çocuk babası polis memuru Sami Şahin'in beyin ölümü gerçekleşince ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Sami Şahin'in kolları, 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu ellerini bilek hizasından kaybeden Yavuz Ayılmazdır'a, 29 Haziran'da, 14 saat süren operasyonla nakledildi. Yoğun bakım servisindeki tedavisi 60 saat sonra sona eren Ayılmazdır'ın tedavisine, steril odada devam ediliyor.

Yavuz Ayılmazdır, operasyondan 35 gün sonra ilk kez ayağa kalkıp hastanedeki odasından çıktı ve koridorda babası İbrahim Ayılmazdır ile birlikte yürüyüş yaptı. Destek aracının üzerine yerleştirilen kollarını titizlikle kollayan baba Ayılmazdır, "Maşallah her şey yolunda çok mutluyuz" dedi.AMELİYAT SONRASI 35'İNCİ GÜNAÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, ameliyat gününden bu yana hiçbir sorun yaşanmadığını, iyileşmenin hızlı bir şekilde seyrettiğini belirtti. Prof. Dr. Özkan, Yavuz'un her dokunuşa tepki verdiğini belirterek, "Her şey yolunda, sağlığı ve psikolojisi çok iyi. Bu da bizi mutlu ediyor. Her geçen gün daha da hızlı yol alıyoruz. Yüksek riskli ilaç alımını terk ettirdik. İlaç alım düzeyini olabilecek en az seviyeye indirdik. Üçlü ilaç rejimine geçtik" dedi.ENDİŞELERDEN ARINDIKAmeliyat sonrası komplikasyon ve kolun reddi gibi risklerin atlatıldığını, iyileşmenin süratle sürdüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Özkan, "Riskli süreci tahminimizden daha rahat atlattık. Artık daha rahatız, ancak her an gözümüz üzerinde, tedavilerini titizlikle gerçekleştiriyoruz. Daha az endişe yaşıyoruz" diye konuştu.  KOLAY AMELİYAT YOK FAKAT BU EN ZORUYDUAmeliyat süreciyle ilgili de açıklamada bulunan Prof. Dr. Özkan, şöyle dedi:

"Hiçbir ameliyatın kolay olduğunu ifade edemeyiz. Fakat bu en zoruydu diyebiliriz. Yaralanmanın, kazanın türüne bağlı olarak her hasta farklı oluyor. Bu hastada biraz daha farklı bir süreç izlendi. Bu nedenle biraz daha zorluydu. İşler yolunda, bir sıkıntımız yok. Önemli olan uzun dönemde hastaya faydalı ve kullanabileceği kolları kazandırabilmek. Klinikteki süreç de çok iyi gelişiyor. Süreç diğer hastalarımızda olduğu gibi normal bir şekilde sürüyor."


Kol naklinden 35 gün sonra ayağa kalkıp, yürüyüş yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Akkır

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