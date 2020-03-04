Kol kola poz verdiler
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Kol kola poz verdiler

'Afili Aşk' dizisinde canlandırdığı Kerem karakteriyle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul, sevgilisi Kayla Manukyan ve yakın arkadaşı İdris Nebi Taşkan ile birlikte Zorlu AVM'de görüntülendi

04.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:43
Kol kola poz verdiler

Akşam saatlerinde alışverişe çıkan yakın arkadaşlar bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptılar. Fotoğraflarının çekileceği sırada kol kola girip poz veren arkadaş grubunun keyifli halleri gözden kaçmadı.

Kaynak: Snob Magazin

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