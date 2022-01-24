Kol kola alışveriş

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve bir gözlük mağazasından yeni gözlük satın alan çift, mağaza çıkışı kol kola görüntülendi. Kendilerini görüntüleyen gazetecilere teşekkür eden Koçyiğit; "Pek fazla dışarı çıkmıyorum, mecburi alacaklarımız vardı onun için geldik." demekle yetindi.

Kısa sürede alışveriş turlarını tamamlayan başarılı oyuncu ve eşi özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldı.

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