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Kol kola alışveriş

Kol kola alışveriş
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. İşte detaylar…

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve bir gözlük mağazasından yeni gözlük satın alan çift, mağaza çıkışı kol kola görüntülendi. Kendilerini görüntüleyen gazetecilere teşekkür eden Koçyiğit; "Pek fazla dışarı çıkmıyorum, mecburi alacaklarımız vardı onun için geldik." demekle yetindi.

Kısa sürede alışveriş turlarını tamamlayan başarılı oyuncu ve eşi özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldı.

Kol kola alışveriş

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alışveriş, Magazin, Haber

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