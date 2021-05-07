Kokuyu herkes duydu, kaçağı kimse bulamadı
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Kokuyu herkes duydu, kaçağı kimse bulamadı

Kokuyu herkes duydu, kaçağı kimse bulamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın Mimar Sinan Mahallesi'nde yayılan doğalgaz kokusu ekipleri alarma geçirdi.

Aydın Mimar Sinan Mahallesi'nde yayılan doğalgaz kokusu ekipleri alarma geçirdi. Kaçak doğalgaz kokusu herkes tarafından duyuldu ancak kaçağı kimse bulmadı.

Aydı Efeler İlçe Merkezi Mimar Sinan Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri 2389 sokak üzerinde yoğun bir doğalgaz kokusu yayıldığını fark edince araçtan inip kokuyu kontrol ettiler. Bölgeye gelen diğer ekipler tarafından da aynı koku duyulması üzerine mahalle sakinleri uyarılıp kaçak ile ilgili tedbir almaları istendi.

Bu arada vatandaşlar ve polis ekipleri Enerya'yı arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler dedektör ile bölgede tarama yapmasına rağmen kaçağı bulamadı. Enerya görevlilerinin kokunun logarlardan geldiğini belirtmesi üzerine polis ekipleri sokak sakinlerini uyararak bölgeden ayrıldı. - AYDIN

Kokuyu herkes duydu, kaçağı kimse bulamadı
Kokuyu herkes duydu, kaçağı kimse bulamadı
Kokuyu herkes duydu, kaçağı kimse bulamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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