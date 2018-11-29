- Kokuyu aldı ama evinin kül olmasına engel olamadı

SİVAS - Sivas'ta dün akşam evinin terasında çıkan yangını gelen kokuyla fark eden Bedir Bektaş evinin yangında kül olmasına engel olamadı.

Dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi 81'inci Sokak'ta Bedir Apartmanı'nda 4 kişilik ailesiyle beraber yaşayan Bedir Bektaş'ın evinin terasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bektaş'ın televizyon izlediği esnada koku ile beraber bir anda televizyon kapandı. Gelen kokuyu kontrol etmek isteyen Bektaş, kokunun evin terasından geldiğini fark etti ve durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın sonrası Bedir Bektaş'a ait 4 kişinin yaşadığı evin teras katı küle dönerken maddi hasar oluştu.

Gelen kokular ile yangını fark ettiğini belirten Bedir Bektaş,"Saat 19.30 civarlarında akşam haberlerini dinledim. Televizyon izlerken bir koku geldi ve ardından televizyon kesildi. Televizyonun kesilmesi ile şarteli kaldırmaya gittim. Ardından ise gelen koku ile çatıya çıktım. Çatıdan duman geldiğini gördük ve ardından ise bir daha giremedik. Hasar çok büyük, eşyalarımız ve ev kullanılmaz halde. Komple sökülüp yapılacak. Eşyalarımız, yiyeceğimiz ve içeceğimiz buradaydı. Burada yazın yaşıyorduk ve ev gibi kullanıyorduk." dedi.