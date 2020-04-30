Kokuteli'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
30.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:06
Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilerin bulunduğu aracı Antalya- Denizli kara yolu Kızılcadağ Mahallesi mevkisindeki kontrol noktasında durdurdu.
Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 70 gram eroin ele geçirildi.
Araçtaki şüpheliler; R.T, H.B, D.Z, M.K. ve A.Z. gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilere 15 bin 750 lira ceza uygulandığı belirtildi.
Kaynak: AA