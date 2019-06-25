Kokusuz ve parfümsüz güneş kremi kullanın

DERMATOLOG Dr. Öğr. Üyesi H. Sinem Gürbüz, güneş koruyucusu alırken içeriğine dikkat edilmesi konusunda uyardı. Gürbüz, "Kokusuz ve parfümsüz, kimyasal oranı düşük tıbbi güneş koruyucularının kullanılmasını öneriyorum. Bunları marketlerden çok eczanelerden temin edin" dedi.

Yaz aylarının gelmesiyle güneş yüzünü göstermeye başladı. Başta deniz ve plajda olmak üzere günlük yaşamın her alanında kullanılması önerilen güneş kremleri içeriğinde bazı riskleri barındırıyor. Güneş kremi alırken birkaç detaya dikkat edilmesi uyarısında bulunan Medicana International Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi H. Sinem Gürbüz, güneş koruyucularının güneşe çıkmadan en az yarım saat önce uygulanması gerektiğini belirtti. Sağlıklı şekilde güneşten korunabilmek için en az 30 koruma faktörlü, UVA ve UVV filtreleri içeren, kişinin cilt yapısına uygun eczane ürünlerinin kullanılması gerektiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi H. Sinem Gürbüz, "Kişinin alerjik bir deri yapısına sahip olması, bebek ya da çocuk olması ve hamile olması gibi durumlarda bu güneş koruyucuların içerek açısından mineral ve fiziksel filtreler içermesini tavsiye ediyorum. Güneş koruyucularını güneşe çıkmadan en az yarım saat önce sürmeli ve 2-3 saatte bir tazelemeliyiz. Yine su ile temasta etkinlikleri azaldığından yüzme ve aşırı terleme sonrası güneş koruyucuları tekrarlamamız gerekiyor" diye konuştu.

"ECZANE ÜRÜNLERİNİ TERCİH EDİN"

Güneş koruyucusu alırken kokusuz, parfümsüz, kimyasal oranı düşük olan tıbbi koruyucuların kullanılması uyarısında bulunan Dermatolog Gürbüz, "Market ürünlerinden çok eczane ürünleri kullanılmalı. Yapılan son çalışmalar, güneşten yoğun korunmanın kimyasal ajanları vücuda almakla birlikte tıbbi açıdan tehlikeli olup olmadığı araştırıyor. Güneşin kanserojen, cildi yaşlandıran ve leke oluşumuna sebebiyet veren etkilerinin yanı sıra güneş koruyucuların içerdiği maddelerin tıbbi olarak vücuda zararı ispatlanmamış durumda. Biz düzgün bir şekilde güneşten korunmayı, kimyasal oranı az, kişinin cilt yapısına uygun doktor tavsiyesine uygun ürünler kullanmasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ ALERJİLERİNE DİKKAT

Kış döneminde özellikle yüz gibi güneşe maruz kalan bölgelerin güneşten korunması gerektiğini anlatan Gürbüz, "Kış döneminde 15 faktörlü güneş koruyucular yeterli olacakken yazın en az 30 faktör ve üzerini tavsiye etmekteyiz. Sadece deniz ya da plaj sezonunda değil, dışarı çıkmadan her gün sürülmesini öneriyoruz. Güneş kremi iki ya da üç saatte bir tekrarlanmalıdır. Yaz mevsimiyle birlikte güneş alerjileri de söz konusu olmakta. Bu kişilerin ekstra korunması gerekiyor. Bu durumda da sadece güneş koruyucu kremler yeterli olmaz. Mutlaka gözlük, şapka, açık renkli kıyafetler ve gölge yerler tercih edilmelidir. Kişinin medikal desteğe ihtiyacı varsa bir dermatoloğa başvurup tıbbi desteğini alması gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

D VİTAMİNİ İÇİN 15 DAKİKA KREMSİZ GÜNEŞLENİN

D vitamini sentezinin önemine de dikkat çeken Dermatolog H. Sinem Gürbüz, "Öğle saatlerinde kol ya da bacak bölgelerimizin bir kısmının 15-20 dakika kadar güneş ışını alması yeterlidir. Fazla güneş ışınına maruz kaldığımızda sentezlenen bu D vitaminini yok ettiğimiz de son yapılan çalışmalarda ortaya konmaktadır. O nedenle D vitamini takviyesi açısından çok uzun süre güneş altından kalmak deriye fayda yerine zarar getirmektedir. Bu güneşlenmeden güneş kremi sürmemek D vitamini sentezi için daha etkili olacaktır" dedi.



Kaynak: DHA