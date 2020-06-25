Kokusu ve rengiyle hayran bırakan lavanta tarlaları yaygınlaşıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kokusu ve rengiyle hayran bırakan lavanta tarlaları yaygınlaşıyor

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, kokusu ve rengiyle kendisine hayran bırakan lavanta tarlalarının her yıl katlanarak arttığını söyledi.

25.06.2020 12:46 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:55

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, kokusu ve rengiyle kendisine hayran bırakan lavanta tarlalarının her yıl katlanarak arttığını söyledi.

Tülek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 11 bin 900, Trakya'da ise 2 bin 300 dekar lavanta ekiminin yapıldığını ifade etti.

Lavantanın 10 yılın üzerinde bir ekonomik ömrü olduğunu, ilk yıl değil ama ikinci yıldan itibaren ekonomik verim elde edildiğini belirten Tülek, "Gerek diğer ülkelerdeki çalışmalar gerekse ülkemizdeki verilere bakıldığında lavanta ekili alandan dekar başına 4-12 kilogram uçucu yağ elde ediliyor. Tabi hasat sonrası en önemli verilerden biri de elde edilen uçucu yağın kalitesidir. Türkiye'deki üretimden kaliteli lavanta yağı elde ediliyor." dedi.

Tülek, lavanta üretiminin Bulgaristan'da yoğun yapıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Fiyatlanma yıllara göre değişebiliyor ancak ortalama litresi 80 avro civarında. Lavanta uçucu yağına ülkemizde parfümeri ve kozmetik sanayinden çokça talep var. Türkiye'de lavanta ekim alanları katlanarak artıyor. Örneğin bu yıl Edirne'de 322 dekar lavanta ekimi var, bir önceki yıl 155 dekar civarındaydı. Önümüzdeki sezonda ekim yapmayı planlayan daha fazla üreticilerimiz var."

Türkiye'de yoğun olarak Isparta, Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın da aralarında bulunduğu çeşitli illerde üretim yapıldığını aktaran Tülek, Bulgaristan, Fransa, İspanya ve İtalya'nın dünyada lavanta üretiminde önde gelen ülkeler olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin yılda yaklaşık 1 ton lavanta ihraç ettiğini, 5 ton da talep nedeniyle ithal ettiğini aktaran Tülek, yaklaşık 3 yıl içerisinde ülkenin kendi kendine yetecek seviyede lavanta üretebileceğini kaydetti.

Tülek, lavanta tarlalarına kurulan buharlı distilasyon ünitesinde elde edilen yağın parfümeri ve kozmetik sanayinde ya da kurutulmuş lavanta çiçeklerinin aktarlarda ekonomik olarak değer bulduğunu belirtti.

"Hedefimiz en kaliteli yağı çıkartmak"

Edirne'nin Orhaniye köyünde lavanta üretimi yapan Selin Deniz de üretime iki yıl önce başladıklarını anlattı.

Bu konuda en kaliteli üretimi yapmak için çok araştırma yaptığını vurgulayan Deniz, "Geleneksel ve sürdürülebilir tarım yöntemlerini birleştirerek bu işe giriştir. Hedefimiz en kaliteli yağı çıkartmak. Ürettiğimiz bu yağ, yeni doğan bebeklerde dahi kullanılıyor. Hiç bir şekilde ilaçlı tarım yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretici Yasin Deniz ise 5,5 dönümlük arazide lavanta üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hedeflerinin gelecek yıl 20 dönümlük arazide lavanta üretmek olduğunu anlatan Deniz, mor tarlalara fotoğrafçıların da ilgi gösterdiğini kaydetti.

Kokusu ve rengiyle hayran bırakan lavanta tarlaları yaygınlaşıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendini balkondan aşağı bıraktı
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi Haber
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Son Dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haber
Son Dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi
Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
Galatasaray, koronavirüs döneminde Avrupa'da en çok değer kaybeden üçüncü kulüp oldu
Galatasaray, koronavirüs döneminde Avrupa'da en çok değer kaybeden üçüncü kulüp oldu
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
23 yaşındaki genç, polis babasının tabancasıyla kendini vurdu
23 yaşındaki genç, polis babasının tabancasıyla kendini vurdu
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan...
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı
Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
Maske cezası kesilen vatandaş, telefonda konuştuğu arkadaşına kızdı
Maske cezası kesilen vatandaş, telefonda konuştuğu arkadaşına kızdı
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen 'Yeni bir kısıtlama gelecek mi?' sorusu yanıt buldu
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Bülent Turan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Cem Yılmaz Bülent Ersoy Burcu Esmersoy
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Alişan Oyunlar İngiltere
Şu an buradasınız: Kokusu ve rengiyle hayran bırakan lavanta tarlaları yaygınlaşıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 13:45:01. #1.14#
title