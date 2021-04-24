Kokusu, sıcaklığı evimizi sarsın

Lezzetine dayanmak zor ama hazımsızlık sorunu yaşamamak için az ve çok sıcak değilken yemeli.YUMURTALI PİDE Panista BakeryKLASİKTEN VAZGEÇMEYENLERENE LAZIM? (3 ADET)1 kg buğday unu20 gr maya20 gr şeker20 gr tuz550 ml suÜzeri için: 2 yumurtaÇörekotuSimitlik susamNASIL YAPARIM?Unu kaba eleyin.

Lezzetine dayanmak zor ama hazımsızlık sorunu yaşamamak için az ve çok sıcak değilken yemeli.

YUMURTALI PİDE Panista Bakery

KLASİKTEN VAZGEÇMEYENLERE

NE LAZIM? (3 ADET)

1 kg buğday unu

20 gr maya

20 gr şeker

20 gr tuz

550 ml su

Üzeri için:

2 yumurta

Çörekotu

Simitlik susam

NASIL YAPARIM?

Unu kaba eleyin. Suyu yavaşça ekleyip mikser yardımıyla (hamur yoğurucuyla) biraz yoğurun. Tuzu, şekeri, az miktarda suda açtığınız mayayı ekleyin, 25 dakika yoğurun.

Hamurdan 500 gramlık bezeler yapın, üzerini örtüp 40 dakika bekletin.

Bezelere pide şekli verin. Üzerine yumurta sürüp çörekotu ve susam serpin. Yağlı kağıt üzerine yerleştirin.

Fırını 225 dereceye getirin ve içerisine sıcak su (buhar olması için) ve bir küp buz koyduğunuz ısıya dayanıklı kabı yerleştirin. Pideleri koymadan önce 5-10 dakika bekleyin. Pideleri 225 derecede 12-14 dakika pişirin. Pişirmenin üçüncü dakikasında su dolu kabı fırından çıkarın.

GLÜTENSİZ RAMAZAN PİDESİ Şef Süleyman Engin

'ONSUZ YAPAMAM' DİYENLERE

NE LAZIM? (4 ADET)

750 gr glütensiz un

20 gr karbonat

300 ml su

2 yumurta

25 gr aktif kuru maya

100 ml peynir altı suyu

100 ml süt

5 gr tuz

90 gr ayçiçeğiyağı

40 gr tereyağı

Üzeri için:

5 yumurta sarısı

150 ml süt

50 gr yoğurt

Küncü (kabuklu susam)

Çörekotu

NASIL YAPARIM?

Glütensiz un bulamazsanız, patates, karabuğday, darı, pirinç unu, karnıyarık otu, mısır nişastasıyla da hazırlanabilir.

Karbonat, su, peynir altı suyu, süt, yumurta, ayçiçeğiyağı ve mayayı karıştırıp 5 dakika bekletin.

Daha sonra un ve tereyağını ilave edip yoğurun. Ardından hamura pide şeklini vererek 40 dakika mayalayın.

Üzerine karışım haline getirdiğiniz yumurta, süt ve yoğurdu sürün. Küncü ve çörekotuyla fırına verin. 200 derecede yaklaşık 25 dakika pişirin.

TAHANLI (TAHİNLİ) PİDE Şef Hakan Doğan

TATLIYA DÜŞKÜNLERE

NE LAZIM? (1 ADET)

250 gr un

130 ml su

7 gr kayatuzu

5 gr yaş maya

25 ml sızma zeytinyağı

20 gr tozşeker Üzeri için:

1 yumurta sarısı

200 gr tahin

100 gr tozşeker

100 gr su

NASIL YAPARIM?

Un, yaş maya, tuz, su, şeker ve zeytinyağını yoğurma kabına alın. Hamur pürüzsüz bir hal alana kadar yoğurun.

Üzerini bir bezle örterek 10 dakika mayalayın. Hamuru 4 eşit parçaya bölün ve yuvarlak bezeler yapın. Yine üzerlerini bir bezle örterek 10 dakika daha mayalayın.

Bezeleri parmaklarınızla biraz açın ve 5 dakika mayalayın. Parmaklarınızla ezerek büyütün ve pide şekli verin.

Su ve şekeri eriyene kadar karıştırın ve tahini ekleyin.

Hamurun kenarlarına yumurta sarısını sürün. Ortasına da hazırladığınız şekerli tahinli karışımı dökün. 200-220 derece fırında 15-20 dakika pişirin.

AZI KARAR, ÇOĞU ZARAR!

Elif Nida Zafer, diyet ve beslenme uzmanı

Ramazan pidesi dayanılmaz lezzeti sebebiyle özellikle hamurişi sevenlerin dikkat etmesi gereken bir gıda. Sıcacık fırından taze çıkan pide kontrolsüz yendiğinde hazımsızlığa neden olurken aynı zamanda kan şekerini hızlıca yükselterek diyabet hastaları için de risk oluşturur. Bu nedenle mümkünse bir avuç içi kadar ve çok sıcak değilken tüketilmeli.

Sahurda fazla pide yemek gün içinde susuzluk hissini arttırabilir. Sadece pideye dayalı bir sahurdan ziyade yumurta, peynir, süt, yoğurt gibi protein temelli gıdalar içeren bir sahur sizi daha tok tutar.

Pide diğer ekmeklere oranla 2 kat yüksek kalori içerir. Ayrıca işlenmiş beyaz undan yapıldığı için iştahı açmanın yanı sıra sizi gün içinde tok tutmaz. 1 dilimi ortalama 160 kalori içerdiğinden kilo vermek isteyenlerin dikkatli tüketmesi gerekir.

Ramazan ayında vücut uzun süre yeterli besin veya sıvı alamadığı için görülen kabızlık problemi, fazla pide tüketimiyle artabilir.

Kaynak: Hürriyet