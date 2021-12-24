Koku üzerine evine girilen yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı - Haberler
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Koku üzerine evine girilen yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Koku üzerine evine girilen yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kötü kokular üzerine evine girilen yaşlı adamın cesedi bulundu.

OSMANİYE (İHA) - Koku üzerine evine girilen yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kötü kokular üzerine evine girilen yaşlı adamın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Cemalpaşa Mahallesi Sumbas yolu üzerindeki evde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Rıza Dulger, 4-5 gündür görünmeyince ve evinden koku çıkması üzerine durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açarak içeri girdi. Odada hareketsiz şekilde yatan Rıza Dulger'in yapılan kontrolünde öldüğü tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dulger'in cansız bedeni cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Koku üzerine evine girilen yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Koku üzerine evine girilen yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Koku üzerine evine girilen yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Koku üzerine evine girilen yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Koku üzerine evine girilen yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

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İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Son Dakika Haberleri

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