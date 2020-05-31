Koku filmi Malatya'da çekilecek
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Koku filmi Malatya'da çekilecek

Ulusal ve uluslararası festivallerde yarışacak olan 'Koku' filminin çekimleri Malatya'da yapılacak.

Koku filmi Malatya'da çekilecek
31.05.2020 20:38 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:41

Ulusal ve uluslararası festivallerde yarışacak olan 'Koku' filminin çekimleri Malatya'da yapılacak. Filmin Yönetmeni Yasin Çetin ve Barış Gördağ, 'Çekeceğimiz filmle coğrafyamızın hoşgörüsünü, misafirperverliğini anlatmaya çalışacağız" dediler.

Ulusal ve uluslararası film festivallerinde yarışması planlanan, Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Koku' filminin çekimleri Malatya'da yapılacak. Filmin genç yönetmenleri Yasin Çetin ve Barış Gördağ, filmin konusu ve neden Malatya'yı seçtikleri konusunda açıklamalarda bulundu.

"Coğrafyamızın güzelliğini anlatmak istiyoruz"

Malatyalı olan genç yönetmen Yasin Çetin, "Annem babam Malatyalı olduğu için çocukluğumun her yazı Malatya'nın Kale ilçesinde geçti. Nedendir bilmiyorum ama memleketimi hep sevdim ve özledim. Özellikle 30 yaşından sonra insan daha çok memleketine gidip oranın havasını solumak oraları görmek istiyor. İstanbul gibi kalabalık bir kentte yaşayınca bunu daha çok istiyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

Malatya'da sinemaya ilginin çok olduğunu da ifade eden Çetin, "Zamanında biz sinema sektörüne girerken çok çileler çektik. Şimdi genç kardeşlerimiz o çileleri çekmesin diye sektörü onların ayağına getirmek istedik. Malatya'da sinema içerisinde hem oyuncu hem kamera arkasında çalışmak isteyen gençlerimize de örnek ve çalışabilecekleri projeler sağlamış olacağız. Çekeceğimiz filmle bizim coğrafyamızın hoşgörüsünü, misafirperverliğini, ön yargısız bir toplum olduğumuzu anlatmaya çalışacağız" dedi.

"Filmin büyük bölümü Malatya'da geçecek"

Yaklaşık iki yıldır çekecekleri film ile ilgili çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Çetin, "Şu anda hazırlıkların son aşamasındayız. Belirlenen ve belirlenme aşamasında olan oyuncularımız var. Çekimlerimizin bir haftalık kısmı İstanbul'da, üç haftalık kısmı da Malatya'da olacak. Ana platomuz ise Kale ilçesi olacak, ancak Yeşilyurt, Darende ve Arapgir'de de çekeceğimiz sahneler var. İstanbul'da felsefe profesörlüğü yapan İlhan isminde bir kadının karakter dönüşümü hikayesini anlatacağız. Annesi ve babası vefat etmiş, sağır ve dilsiz olan babaannesiyle yaşayan 5 yaşındaki bir kız çocuğunun (Zel) babaannesini kaybettiği anda İlhan'la yollarının kesişmesi üzerine gelişen hikayemizin temeli Nergis kokusuna dayanmaktadır. Babaannesi sağır ve dilsiz olduğu için o kız çocuğu da konuşmayı öğrenemiyor. Kız çocuğunun İlhan karakteriyle birleştirildiği bir serüveni anlatacak filmimiz" diye konuştu.

Gördağ: Beş yaşındaki Zel Malatya'dan olacak

Yönetmen Barış Gördağ ise filmde Malatya'dan seçilen bir oyuncunun yer alacağını ifade ederek, "Filmde ilkel dürtülerle hareket eden, babaannesinin topladığı nergislerle geçimini sağlayan Zel karakterinin Malatya'dan seçildi. Gördağ, ayrıca Malatya'nın coğrafyasından da çok etkilendiğini dile getirdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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