Kökü çürüyen çam ağacı, yola devrildi

ÇUKUROVA, ADANA (DHA) - ADANA'da kökü çürüyen çam ağacı, yağmurlu geçen birkaç günün de etkisiyle bulvara devrildi. Çam ağacının üzerine düştüğü aydınlatma direği de yıkılırken, şans eseri yaralanan ya da zarar gören araç olmadı.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarın kenarındaki koruluk alanda bulunan çam ağacı, kökünün çürümesi ve yağmurlu geçen birkaç günün de etkisiyle yola devrildi. Ağacın üzerine düştüğü aydınlatma direği de yıkılırken, şans eseri yoldan o sırada araç ya da yaya geçmesi olası yaralanma ve ölümün önüne geçti. Bulvarın trafiğe kapanmasına neden olan ağaç, Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı. Çalışma sırasında araçların, trafiğin kapanması nedeniyle otopark için ayrılan cepleri kullandığı görüldü. Yolun tamamen temizlenmesinin ardından bulvar, yeniden trafiğe açıldı.