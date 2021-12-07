KOKU BAHÇESİ KOZMETİK ALANA YAYILMAYA HAZIRLANIYOR

ANTALYA (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tıbbi aromatik bitkileri bir araya getirdiği 'Koku Bahçesi'ndeki ürün çeşitliliğini artırarak geliştirme çalışmaları başlattı. Büyükşehir Belediyesi'nden Dr. Saadet Tuğrul Ay, 'Akdeniz Üniversitesi'yle işbirliği yaparak kozmetik alanında ve bu bitkilerin yağlarını çıkartarak yeni ürünlerle çalışmalarımıza başlayacağız dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ekonomik değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üretimini teşvik etmek ve tanıtmak için Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi içerisine 'Koku Bahçesi' kuruldu. Lavanta, adaçayı, melisa, ıtır ve biberiye benzeri aromatik bitkilerin yer aldığı Koku Bahçesi'nde yetiştirilen bitkilerden çay yapılarak, hayvanat bahçesine gelen ziyaretçilere ikram ediliyor. Önümüzdeki günlerde ise Koku Bahçesi'nin daha geniş alana yayılacağı, Akdeniz Üniversitesi'yle işbirliği yapılarak kozmetik alanında proje çalışmaları yapılacağı öğrenildi.

ENDEMİK ZENGİNLİK SERGİLENİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürü Yüksek Ziraat Mühendisi Dr. Saadet Tuğrul Ay, Koku Bahçesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Antalya'nın biyolojik çeşitlilik açısından özel bir şehir olduğunu anlatan Ay, 'Endemik bitkiler bakımından oldukça zengin bir bölgede yaşıyoruz. Bu bölgede doğadan çok fazla bitki toplama ve yetiştirmesi gerçekleştiriliyor. Biz de hayvanat bahçesine gelen ziyaretçilerimize bölgemizin zenginliğini yansıtmak, tıbbi aromatik bitkileri bir arada görerek dokunmaları ve koklamaları için Koku Bahçesi tasarladık. Yaptığımız çalışmanın faydalı olduğunu ve Türkiye'de de bu çalışmanın tek olduğunu düşünüyoruz dedi.

TÜR SAYISI ARTTIRILARAK ALAN GENİŞLETİLECEK

Koku Bahçesi'nde toplam 11 tür olduğuna dikkati çeken Dr. Saadet Tuğrul Ay, geliştirilerek tıbbi aromatik bitkilerin çeşitliliğinin artacağını söyledi. Ay, 'Endemik bitki türlerimizi de ekleyerek hem koruma hem de tanıtım gerçekleştireceğiz. Bu bitkilerimizi doğada da tanımak, korumak ve bilinçlendirmek amaçlı küçük bir tanıtım gerçekleştirme hedefimizdi, amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Çalışmalarımızı geliştirip tür sayısı ve alanımızı geliştireceğiz diye konuştu.

ZİYARETÇİLERE TIBBİ AROMATİK BİTKİLERDEN ÇAY

Dr. Saadet Tuğrul Ay, 'Koku Bahçesi sadece görüntü anlamında değil haftada bir gün bu ürünlerden değişik karışımlardan yaparak ziyaretçilerimize çaylar ikram ediyoruz. Çünkü sadece koku anlamında değil tat ve kullanım anlamında da yararlanmaları için çok talep aldık. Çay dağıtımlarımız da büyük ilgi görüyor dedi.

ÜRETİP GELİŞTİRİYORLAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tıbbi aromatik bitkilerle ilgili fide dağıtımlarının yapıldığını anlatan Dr. Saadet Tuğrul Ay, 'Tıbbi aromatik bitkiler çok zengin olduğu için hem üretimi hem de iklimsel olarak uygun olduğumuz için geliştirmek istiyoruz. Ayrıca Akdeniz Üniversitesi'yle iş birliği yaparak kozmetik ve bu bitkilerin yağlarını çıkartarak kullanımı ve bununla ilgili yeni ürünlerle çalışmalarımıza başlayacağız. Geliştirerek hem üretimini hem de kullanımı konusunda değerlendirme çalışmalarını yapıyoruz. Halk eğitim arayıcılığıyla tıbbi aromatik bitkiler kullanımı için eğitimler açıyoruz. Bu konuda bilinçlendirmeyi sağlayıp farkındalık için gerekli bilgi ve desteği sağlıyoruz diye konuştu.