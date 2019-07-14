Köktaş'tan 15 Temmuz mesajı

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köktaş, mesajında, aziz milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasına neden olduğunu vurguladı.

FETÖ'nün asker kılığındaki teröristlerinin darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen acıların halen taze olduğunu ifade eden Köktaş, "Şehitlerimiz ve binlerce gazi verdiğimiz o gecenin acısını, tahribatını hala yüreğimizde hissediyoruz.

Binlerce yıllık kadim Türk tarihinin en alçak darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesinde, ülkemizin anayasal düzenle teminat altına alınmış demokratik kazanımlarını, milli birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızı ortadan kaldırmayı hedefleyen menfur silahlı darbe teşebbüsü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrılarıyla meydanlara inen tankların, tüfeklerin üzerine korkusuzca yürüyen aziz milletimiz tarafından bertaraf edilmiş, karanlık gecemiz aydınlık sabaha çevrilmiştir." ifadelerini kullandı.

Darbe gecesi hedefin millet ve iradesi olduğuna işret eden Köktaş, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, istiklaline ve mevcudiyetine yönelik saldırıların belki de en alçakça olanına 15 Temmuz 2016 gecesi maruz kalmış binlerce yıldır olduğu gibi cesareti, feraseti, birlik ve beraberliğiyle, sabaha kadar okunan salalar, getirilen tekbirler, dünyanın dört bir tarafından milletimizin selameti için el açıp yalvaran mümin kardeşlerimizin dualarıyla bu girişim akamete uğratılmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi, milletin darbe heveslilerine verdiği bir büyük ders olarak, bu milletin şanlı tarihindeki yerini alacak ve hiçbir zaman hatırımızdan çıkmayacaktır. Bu anlamda 15 Temmuz'un unutulmasına, unutturulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

15 Temmuz gecesi nasıl, gelecek nesillerin rahat uyuması, istiklalimiz, istikbalimiz için Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda milletimizle birlikte demokrasi nöbetleri tuttuysak yine aynı inanç ve ruh ile o gece nöbette olacağız.

Ellerini ovuşturarak Türkiye'nin sıkıntıya düşmesini, diz çökmesini, pes etmesini bekleyenleri bugüne kadar sevindirmedik, yarın da sevindirmeyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Köktaş, o gece sokağa çıkarak meydanlarda ihanet çetesine karşı duran bütün vatandaşlara teşekkür ederek, "Hainlere karşı gözünü kırpmadan vatanı ve milleti için canını veren tüm aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, gazilerimize de minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Allah milletimize ve devletimize bir daha böyle acılar göstermesin. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA