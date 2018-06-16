Köktaş: "Bu Millet Ülkesine Hizmet Edeni Unutmaz"

SAMSUN (İHA) – Ramazan Bayramında da seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Samsun Milletvekili ve Milletvekili Adayı Fuat Köktaş, "Bu millet ülkesine hizmet edeni asla unutmaz" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla İlkadım, Terme ve Salıpazarı'nda düzenlenen bayramlaşma merasimlerine katılarak, teşkilat üyeleri ve hemşerileri ile bayramlaştı. Ramazan Bayramı dolayısıyla Terme ve Salıpazarı ilçelerinde bayramlaşma programlarına katılan AK Parti Samsun Milletvekili ve adayı Fuat Köktaş, teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. Teşkilat bayramlaşma merasimlerinin ardından çevrede bulunan çay ocaklarında oturan vatandaşlarla da bayramlaşan Milletvekili Köktaş, Terme Oğuzlu Mahallesi'nde gerçekleşen Yağlı Güreşler Müsabakalarına katıldı. Milletvekili Köktaş daha sonra İlkadım ilçesinde Gençlik Taksi Durağında görev yapan şoför esnafını ziyaret ederek bayramlaştı, hasbihal etti. Tüm şoför esnafına kazasız belasız hayırlı işler bereketli bol kazançlar dileyen Milletvekili Köktaş, birlik ve beraberlik içerisinde geçen Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm İslam Alemi'ne hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

24 Haziran seçimlerinin zaferle sonuçlanması için var güçleriyle çalışacaklarının altını çizen Milletvekili Köktaş, teşkilat mensuplarına yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:

"Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim Ramazan boyu tuttuğunuz, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Tekrarına kavuştursun inşallah. AK Parti laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyan partinin adıdır. 24 Hazirana kısa bir süre kaldı. O gün sadece cumhurbaşkanımızı ve milletvekillerini seçmeyeceğiz, ülkemiz bu seçimle yeni yönetim sistemine de ilk adımını atmış olacak. Bunun için tercihlerimizi çok dikkatli yapmalı ve bunu çevremize de iyi anlatmalıyız. Herkesin üstünde vebal var. Eski ve Yeni Türkiye'yi, AK Parti ile birlikte yapılan hizmetleri iyi anlatmalısınız. Bakıyoruz, bir yanda istikrarın, güvenin sembolü olan Cumhur ittifakı var. Diğer tarafta ise hiç bir zaman bir araya gelmeyecek diye düşünülen partiler var. Hayatta bir araya gelmeleri mümkün olmayanlar bir araya geldiler. Tek amaçları var meydanlarda bunları anlatıyorlar. Bugüne kadar yapılanları, satacaklarını, durduracaklarını söylüyorlar. Bu zihniyette olanlar bu ülkeye ve milletimize hizmet edebilir mi? Bu millet ülkesine hizmet edeni asla unutmaz ve 24 Haziran da da sandıkta buna göre cevabını mutlaka verecektir." - SAMSUN