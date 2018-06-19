Köktaş: "Asarcık-Canik Karayolu Mutlaka Yapılacak"

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun mitinginde Asarcıklılara verdiği müjdeyi hatırlatarak, Asarcık-Canik karayolunun mutlaka yapılacağını söyledi.

Milletvekili Fuat Köktaş, Asarcık ilçesinde düzenlenen yemek programında teşkilat üyeleri, mahalle muhtarları ve hemşehrileri ile bir araya geldi. Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda yağan yağmura aldırış etmeden hınca hınç doldurarak büyük bir heyecan ve coşkuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılayan Samsunlulara teşekkür eden Milletvekili Köktaş, "2002'den beri girdiğimiz tüm seçimlerde ve 15 Temmuz hain darbe girişimde Samsun yanımızda dimdik durarak destek vermiştir. Önümüzde yine önemli bir 24 Haziran seçimi var. 16 Nisan halk oylamasında büyük destek vererek evet diyen Samsun inşallah 24 Haziran da Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin en güçlü ve en büyük destekçilerinden olacağına inancımız tamdır. Bu anlamda bir oy çok önemli herkes sandık başına gitmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'a büyük müjdelerle geldiğini hatırlatan Milletvekili Köktaş, "Miting sonrası kendisine yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdim. Cumhurbaşkanımız Samsun'a yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. Bu çalışmalardan bir tanesi de Asarcık-Canik karayoludur. Kendisi Cumhuriyet Meydanı'nda ifade ederek bu yolun mutlaka yapılacağını söyledi. Asarcık-Kavak arasındaki yol çalışmaları devam ediyor en kısa sürede burası bitecek. Asarcık ilçemizde yapılan her hizmetin ve çalışmanın bizler bugüne kadar olduğu gibi her zaman takipçisiyiz. 16 yıldır milletimize ne söylediysek yaptık, yapamayacağımız hiçbir şeyi vadetmedik. Bugün de aynısını yapıyoruz. Eksiklikler olabilir, yapılan hizmetlerimizi biz milletimizle, sizlerin desteği ile birlikte yaptık. Yine sizlerin desteği ile yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN