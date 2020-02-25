Köksal, Kastamonu Havalimanı Başmüdürü oldu

25.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:24

Milas Bodrum Havalimanı DHMİ personellerinden Ersin Köksal, Kastamonu Havalimanı Başmüdürü olarak atandı.



Milas Bodrum Havalimanı'nın hizmete sunulduğu 1998 yılından bu yana Devlet Hava Meydanları işletmesinde tekniker olarak ve aynı zamanda Sivil Savunma Amiri olarak görev yapan Ersin Köksal memleketi olan Kastamonu'ya başmüdür olarak atandı.



Köksal; Milas'ta görev yaptığı süre içinde özellikle sosyal ve kültürel etkinliklerde sunduğu katkının yanı sıra gelirlerini kendisi üreten Milas Gençlikspor Kulübünü kurarak uzun yıllardır başkanlığını da yaparak çok sayıda sporcu kazandırılmasına katkıda bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA