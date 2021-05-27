Kokpitte simülasyonla birebir uçuş deneyimi
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Kokpitte simülasyonla birebir uçuş deneyimi

Kokpitte simülasyonla birebir uçuş deneyimi
Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Haberler | Güncel

İZMİR'deki bir eğitim kurumunda kullanılmaya başlanan simülatörle hem öğrenciler hem de havacılığa merakı olanlar birebir uçuş deneyimi yaşıyor.

İZMİR'deki bir eğitim kurumunda kullanılmaya başlanan simülatörle hem öğrenciler hem de havacılığa merakı olanlar birebir uçuş deneyimi yaşıyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) yetkili Karşıyaka ilçesindeki bir eğitim kurumunda, eğitim alan öğrenciler ve işin meraklıları, eğitmen eşliğinde kokpite geçerek simülatörde uçuş deneyimi yaşıyor. Pilotaj eğitiminde başlangıç aşamasında yer alan uçaklardan 'Cessna 172'nin simülatörüne geçenler, gerçek bir kokpitteymiş gibi birebir uçuşu, gökyüzünde seyri ve inişi deneyimleyebiliyor. Uçuş öncesi, sırası ve sonrasındaki bütün operasyonları simüle eden sistemle deneyim kazanıyor.

Eğitim kurumunun sahibi Vedat Güneş, sadece öğrencilerin değil profesyonel pilotların da simülasyonu kullanıp acil durum senaryoları karşısında yeteneklerini artırdığını belirterek, "Simülasyonda bütün uçaklar var. Genelde ilk uçuş deneyimi olan, tek motorlu ve ticari olmayan uçaklardan Cessna 172 ile başlıyoruz. İlerleyen seviyelerde Boeing 777 ve Boeing 747 gibi üst seviye uçaklarda da eğitim verilebiliyor. Eğitimlerde kokpit üzerindeki uçak durum göstergelerini öğretiyoruz. Profesyonel pilotlar ise acil durum senaryoları üzerinde simülatörü kullanabiliyor. Örneğin Boeing 777 pilotunun havada yaşayabileceği acil durumu, biz burada senaryolandırıyoruz. 4 ila 6 bin fitte motor arızası yaşandı. Bu duruma nasıl müdahale edecek. Uçağı nasıl kurtaracak, burada bunları görebiliyor" dedi.Dünyanın bütün havalimanlarının da programda yer aldığını belirten Güneş, "Öğrencilerimiz dünyanın neresinde uçmak isterse, orayı açıyoruz. O havalimanını açıp, o tecrübeyi ve o atmosferi yaşatıyoruz" diye konuştu.Simülatörde uçuş deneyimi yaşayan evli ve 1 çocuk babası emekli Ercihan Sarı (53), "Pilotlukla ilgili daha önce merakım vardı. Eğitim almak istedim. Uçağın kalkışında, olumsuz hava durumlarında yolculuk yaparken nasıl bir reaksiyon göstereceğimizi görebiliyoruz. Heyecanlı ve çok güzel. Pilotların işi gerçekten zormuş. Böylelikle bir de kabindeki işleyişi deneyimleme fırsatı bulduk" dedi.

Elektrik elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Cemil Enis Ejder (21) ise ayrıca pilotaj eğitimi de aldığını belirterek, "Simülasyonda kokpitteyken neler yapmamız gerekiyor bunu öğreniyoruz. Göstergeler eşliğinde gerçek bir uçuşu deneyimleyebiliyorum. Faydalı buluyorum" ifadelerini kullandı.


Kokpitte simülasyonla birebir uçuş deneyimi
Kokpitte simülasyonla birebir uçuş deneyimi
Kokpitte simülasyonla birebir uçuş deneyimi
Kokpitte simülasyonla birebir uçuş deneyimi
Kokpitte simülasyonla birebir uçuş deneyimi
Kokpitte simülasyonla birebir uçuş deneyimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen

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