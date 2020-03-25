Kokoreççiden kamu personeline destek Kokoreççiden kamu personeline destek Antalya'da kokoreççi, virüse karşı mücadele veren kamu personellerine ücretsiz kokoreç kampanyası başlattı Antalya'nın Serik ilçesinde bir kokoreç işletmecisi, yeni tip Korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele veren tüm kamu personellerine destek ve moral...

Kokoreççiden kamu personeline destek

Antalya'da kokoreççi, virüse karşı mücadele veren kamu personellerine ücretsiz kokoreç kampanyası başlattı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir kokoreç işletmecisi, yeni tip Korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele veren tüm kamu personellerine destek ve moral vermek için ücretsiz kokoreç kampanyası başlattı.

Serik ilçesinde kokoreç işletmecisi Tafur Koyuncu (27), Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan Korona virüs nedeniyle, aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık personelleri, emniyet güçleri ve kolluk kuvvetlerine destek için ücretsiz kampanya başlattı. Elini taşın altına koyduğunu ifade eden Koyuncu, "Kampanya ile kamu kuruluşlarımıza sağlık personellerimize, polislerimize elimizden geldiği kadarıyla destek vermek için hem onlara buradan kokoreçlerini ücretsiz yemeklerini karşılamak amacıyla bizim de elimizi taşın altına koymamız gerektiğini düşündük. Bu doğrultuda ben ve ekibim olarak, sağlık, polis, zabıta ve itfaiye ekiplerine elimizden geldiği kadarıyla tekrar söylüyorum destek vermek için böyle bir kampanya yaptık. 7/24 canları ne zaman isterse, hem kafaları dağılsın hem karınları doysun amacıyla bize ne zaman gelirlerse ücretsiz bir şekilde buradan yemeklerini yiyecekler. Biz ve ekibimiz dediğimiz gibi onların arkasındayız. Sipariş verdiklerinde elimizden geldiği kadarıyla hızlı bir şekilde onlara ulaştıracağız. İşletme olarak herkesin taşın altına elini koymasını istiyoruz. Bizim gibi imkanı olan işletmelerinde bu şekilde hem destek amaçlı hem moral amaçlı bütün kamu çalışanlarımıza bu şekilde bir destek vermelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA