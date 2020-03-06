Kokoreççiden duyarlı davranış

06.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:43

Muğla'nın Milas ilçesinde Kokoreççi olarak hizmet veren Orkun ve Elvan Özen, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan askerler için lokma döktürdü.



Milas Kırcağız Kavşağı Labranda Bulvarı üzerinde Kokoreç satan işletme sahipleri Orkun ve Elvan Özen şehitler için lokma döktürerek dualarla onları andı. Lokma hayrını elleriyle vatandaşa dağıtan aile şehitler için rahmet ve dua isteyerek güzel bir duyarlılığa imza attı.



Elvan Özen yaptıkları lokma hayrı için "Suriye'nin İdlib kentinde ordumuza yönelik düzenlenen hain saldırı, bizleri büyük bir üzüntü içerisine soktu. Saldırıda 34 kahraman askerimizi şehit verdik. Acımız büyük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA