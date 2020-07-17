Kokoreççi ile taksiciler arasında yer kavgası: 3 yaralı
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Kokoreççi ile taksiciler arasında yer kavgası: 3 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde, seyyar kokoreççi ile ticari taksiciler arasında çıkan yer kavgası kanlı bitti.

Kokoreççi ile taksiciler arasında yer kavgası: 3 yaralı
17.07.2020 23:55 | Son Güncelleme: 18.07.2020 00:17

İzmir'in Bornova ilçesinde, seyyar kokoreççi ile ticari taksiciler arasında çıkan yer kavgası kanlı bitti. Kavgada 2 kişi silahla vurularak, bir kişi de bıçaklanarak yaralandı.

Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Kıvanç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam seyyar kokoreççi ile ticari taksiciler arasında yer kavgası yaşandı. Aralarında husumet bulunan şahıslar bugün akşam saatlerinde tekrar tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde seyyar kokoreççi Aydan B. (36), ticari taksiciler olan Cahit D. (54) ile Reşat D.'ye (30) silahla ateş etti. Açılan ateş sonucunda Cahit D. ve Reşat D. yaralanırken, yaşanan kavgada Aydan B. ise bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yaralılardan amca yeğen oldukları öğrenilen Cahit D. ve Reşat D., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Aydan B. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulunurken, polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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