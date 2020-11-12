Son dakika haberleri: Kokoreççi görünümlü gece kulübüne polis baskını kamerada
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Son dakika haberleri: Kokoreççi görünümlü gece kulübüne polis baskını kamerada

12.11.2020 09:11 | Son Güncelleme: 12.11.2020 09:24

Gelen son dakika haberine göre Kokoreççi görünümlü gece kulübüne polis baskını kamerada Polis ekiplerinin baskını sonucu kokoreççi mühürlenerek cezai işlem uygulandı Esenyurt'ta bir kokoreççinin alt katına girip çıkanlardan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine baskın düzenleyen ekipler, iş yerinin altında gece kulübü...

Kokoreççi görünümlü gece kulübüne polis baskını kamerada

Polis ekiplerinin baskını sonucu kokoreççi mühürlenerek cezai işlem uygulandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir kokoreççinin alt katına girip çıkanlardan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine baskın düzenleyen ekipler, iş yerinin altında gece kulübü olduğunu tespit etti. Ekiplerin baskın düzenlediği mekan mühürlenirken, iş yeri sahiplerine cezai işlem uygulandı.

Esenyurt Osmangazi Mahallesindeki bir kokoreççi dükkanına günün farklı saatlerinde çok sayıda insanın girip çıkmasından şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren ekipler kokoreççiye gelerek incelemelerde bulundu. İşyerinin alt bölümüne inen dar bir merdiven olduğunu gören ekipler, alt kata inince şaşkına döndü. Ekipler kokoreç dükkanının alt katında neon ışıklarla, loş biçimde aydınlatılan masalar olduğunu, kadın ve erkeklerin birlikte oturarak alkol tükettiklerini ve müzik yayını yapıldığını belirledi. İşyerinde incelemelerde bulunan ekipler, kokoreççi dükkanını mühürleyerek sahibine cezai işlem uyguladı.

Son dakika haberleri: Kokoreççi görünümlü gece kulübüne polis baskını kamerada
Son dakika haberleri: Kokoreççi görünümlü gece kulübüne polis baskını kamerada
Son dakika haberleri: Kokoreççi görünümlü gece kulübüne polis baskını kamerada
Son dakika haberleri: Kokoreççi görünümlü gece kulübüne polis baskını kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

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