KOKOREÇ YERKEN DİLİNE İĞNE BATTI
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KOKOREÇ YERKEN DİLİNE İĞNE BATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Menemen ilçesinde, 42 yaşındaki Fatma Yüce'nin diline kokoreç yerken iğne battığı ortaya çıktı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde, 42 yaşındaki Fatma Yüce'nin diline kokoreç yerken iğne battığı ortaya çıktı. Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Yüce'nin diline yerleşen iğne, operasyonla alındı.

Menemen ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte öğle yemeği için kokoreçciye giden Fatma Yüce, yemek sırasında dilinde ve boğazında acı hissetti. Yaşadığı anlık acıyı önemsemeyen Yüce, bir süre sonra yutkunurken ve yemek yerken hissettiği boğaz ağrısı nedeniyle doktora gitti. Medicana International İzmir Hastanesi'nde yapılan operasyona Yüce, sağlığına kavuştu.

Medicana International İzmir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Songu, "Hastanın dil hareketiyle ağrıyı tarif ettiği durumlarda ayırıcı tanı için aklımıza gelen ilk şey; dil ve ağız tabanı tümörleri. Yaptığımız görüntülemede dilinde bir iğne durduğunu gördük. Daha çok bu tür şikayetlerle başvuruda bulunan hastaların, başörtülerini takarken ağızda tuttukları iğneyi yutmaları sonucu dil kökünde ya da dilde dışarıya çıkarılamayan iğne bulunması çok sık rastladığımız bir durum. Ancak bu olayın bir yemek esnasında gerçekleşmiş olması çok şaşırtıcı" dedi.

Olayın kokoreç yerken başına geldiğini belirten Yüce, yuttuğu iğnenin kokoreçten mi yoksa ekmekten mi çıktığını bilmediği için yemek yediği işletmeden şikayetçi olmayı düşünmediğini söyledi. Yaşadıklarını anlatan Fatma Yüce, "Boğaz enfeksiyon teşhisi konuldu ama iğne olduğu ortaya çıktı. Çok şaşırdım. Böyle bir şeyin başıma geleceğini düşünmezdim. Kokorecin içinde miydi yoksa ekmeğin içindeki bir madde yutup yutmadığımı bilmediğim için şikayette bulunmayı düşünmüyorum" dedi.

KOKOREÇ YERKEN DİLİNE İĞNE BATTI
KOKOREÇ YERKEN DİLİNE İĞNE BATTI
KOKOREÇ YERKEN DİLİNE İĞNE BATTI
KOKOREÇ YERKEN DİLİNE İĞNE BATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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