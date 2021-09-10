KOKOREÇ SATAN DÜKKANA GİRİP, ÖNCE KOLA İÇTİ SONRA BİLGİSAYARI ÇALDI
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KOKOREÇ SATAN DÜKKANA GİRİP, ÖNCE KOLA İÇTİ SONRA BİLGİSAYARI ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, kokoreç satan Tahir K.'ye ait iş yerine sabah erken saatlerinde bisiklet ile gelen şüpheli, önce buzdolabında kola alıp içti.

BURSA'da, kokoreç satan Tahir K.'ye ait iş yerine sabah erken saatlerinde bisiklet ile gelen şüpheli, önce buzdolabında kola alıp içti. Ardından iş yerinde bulunan dizüstü bilgisayarı aldı. Rahat hareketleriyle dikkat çeken hırsız, daha sonra iş yerinden çıkıp bisikletine binerek kaçtı.

Bursa'da, Merkez Osmangazi İlçesi Sırameşeler Mahallesi'nde, kokoreç satan Tahir K.'ye ait iş yerine, sabah erken saatlerinde, bisiklet ile gelen hırsız, önce buzdolabında bulunan koladan bir tane alıp içti. Ardından iş yerinde bulunan dizüstü bilgisayarı aldı. Rahat hareketleriyle dikkat çeken hırsız, daha sonra iş yerinden çıkıp, bisikletine binerek kaçtı. Olay, Tahir K.'nin sabah iş yerine gelmesi sonucu ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, aldığı parmak izlerinden, hırsızın kimliğini araştırıyor.

KOKOREÇ SATAN DÜKKANA GİRİP, ÖNCE KOLA İÇTİ SONRA BİLGİSAYARI ÇALDI
KOKOREÇ SATAN DÜKKANA GİRİP, ÖNCE KOLA İÇTİ SONRA BİLGİSAYARI ÇALDI
KOKOREÇ SATAN DÜKKANA GİRİP, ÖNCE KOLA İÇTİ SONRA BİLGİSAYARI ÇALDI
KOKOREÇ SATAN DÜKKANA GİRİP, ÖNCE KOLA İÇTİ SONRA BİLGİSAYARI ÇALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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